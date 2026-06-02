Xiaomi представила в Казахстане новые устройства экосистемы: Xiaomi Watch S5 46mm, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi Buds 6, REDMI Watch 6 и REDMI Headphones Neo. Новинки расширяют портфель компании и делают повседневное взаимодействие с устройствами еще более удобным и интуитивно понятным, органично вписываясь в разные сценарии использования.

Xiaomi Watch S5 46mm

Xiaomi Watch S5 46mm сочетает передовые функции для спорта и мониторинга здоровья с утонченным и легким дизайном. Часы получили корпус диаметром 46 мм, весят всего 46 г и отличаются ультратонким профилем толщиной 10,99 мм. Корпусная рамка из нержавеющей стали подчеркивает премиальный внешний вид и повышает прочность устройства, а сменные безели из нержавеющей стали, керамики и кованого карбона добавляют индивидуальности. Благодаря разнообразию ремешков, включая новые варианты из натуральной кожи, часы органично дополняют деловой, спортивный и повседневный стиль.

Устройство оснащено 1,48-дюймовым AMOLED-дисплеем с рамками, уменьшенными на 40%, а также пиковой яркостью до 2500 нит, что обеспечивает отличную читаемость уведомлений и данных о здоровье даже при ярком солнечном свете. За автономность отвечает аккумулятор Xiaomi Surge емкостью 815 мА·ч, обеспечивающий до 21 дня работы при умеренном использовании и сокращающий необходимость частой подзарядки.

Работая на базе Xiaomi HyperOS 3, Xiaomi Watch S5 46mm обеспечивает удобное взаимодействие со смартфонами. Пользователям доступны функции дистанционного управления съемкой, поиска смартфона, управления наушниками, а также автоматическая синхронизация спортивных показателей и данных о здоровье.

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Xiaomi Smart Band 10 Pro, созданный для комфортного повседневного использования, сочетает расширенные функции мониторинга здоровья с обновленным дизайном и широкой совместимостью. Устройство оснащено 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем⁷ с пиковой яркостью до 2000 нит, обеспечивающим отличную читаемость информации в различных условиях освещения.

Несмотря на увеличенный экран, Xiaomi Smart Band 10 Pro сохраняет тонкий профиль толщиной всего 9,7 мм во всех версиях линейки и весит лишь 21,6 г. Корпус выполнен из алюминия нового поколения повышенной прочности, что делает устройство одновременно легким, устойчивым к повреждениям и царапинам. Аккумулятор емкостью 350 мА·ч в сочетании с энергоэффективным чипом обеспечивает до 21 дня автономной работы при умеренном использовании.

Xiaomi Buds 6

Флагманские полуоткрытые наушники Xiaomi Buds 6 получили обновленную акустическую систему, сочетающую усовершенствованные аппаратные и программные решения. Модель оснащена 11-мм динамическим драйвером с системой тройных магнитов, обеспечивающим насыщенные басы, а также диафрагмой с 24-каратным золотым покрытием, повышающей чувствительность высоких частот на 30% для более чистого и детализированного звучания.

Звуковая настройка дополнена комплексом цифровых технологий, включая профессиональный тюнинг от команды Harman Golden Ear Team. Пользователям доступны режим Harman Master Mode и технология Harman AudioEFX, обеспечивающие более высокое качество звучания, а поддержка Qualcomm® aptX™ Lossless позволяет воспроизводить аудио высокого разрешения без потерь.

Система также использует адаптивную настройку звука для стабильного воспроизведения средних и низких частот с учетом индивидуальной формы уха, а пространственное аудио с отслеживанием движений головы формирует объемную 360-градусную звуковую сцену.

REDMI Watch 6

REDMI Watch 6 предлагает впечатляющий баланс стиля и функциональности в ультратонком формате. Главной особенностью новинки стал массивный 2,07-дюймовый AMOLED-дисплей, который обеспечивает превосходную четкость изображения и удобство при чтении уведомлений прямо на ходу. При этом часы сохранили изящный и легкий профиль – толщина корпуса составляет всего 9,9 мм, благодаря чему они практически не ощущаются на запястье в течение дня.

Модель отлично подходит как для повседневного использования, так и для активных тренировок. Устройство предлагает многомерный мониторинг показателей здоровья и поддерживает более 150 спортивных режимов, помогая точно отслеживать физическую активность. Одним из главных преимуществ смарт-часов стала их потрясающая энергоэффективность: Redmi Watch 6 способны проработать до 24 дней на одном заряде, позволяя навсегда забыть о необходимости частой подзарядки.

REDMI Headphones Neo

Беспроводные наушники REDMI Headphones Neo ориентированы на высокую автономность и качественное шумоподавление в повседневном использовании.

В основе устройства лежит система активного шумоподавления (ANC) глубиной до 42 дБ, которая эффективно отсекает внешний гул в офисе или транспорте. За качество передачи речи при звонках отвечает тройная система микрофонов с алгоритмами ИИ, отделяющая голос от окружающих шумов. Музыкальные возможности модели обеспечивает 40-мм динамический драйвер, настроенный на плотное и глубокое звучание басов.

Ключевым преимуществом гарнитуры является ее энергоэффективность: встроенный аккумулятор обеспечивает до 72 часов работы без подзарядки.

Цена и наличие



Xiaomi Watch S5 46mm, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi Buds 6, REDMI Watch 6 и REDMI Headphones Neo уже доступны в Казахстане на сайте mi.com , в Xiaomi Official Store на kaspi.kz , в авторизованном Xiaomi Authorized Store и фирменном магазине Xiaomi Store на Aport Mall East и Xiaomi Store на Dostyk Plaza, а также у официальных партнеров.

* Xiaomi Watch S5 46mm — от 89 990 тенге.

* Xiaomi Smart Band 10 Pro — от 42 990 тенге.

* Xiaomi Buds 6 — от 59 990 тенге.

* REDMI Watch 6 — от 53 990 тенге.

* REDMI Headphones Neo — от 35 990 тенге.





