Жара до 43 градусов ожидается на западе Казахстана 26 июля

При этом в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.

По данным РГП "Казгидромет", 26 июля в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 43 градусов днем и до 29 градусов ночью. Ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь с грозой.

В Атырауской области пыльная буря, ветер с порывами и дождь с грозой. Температура воздуха днем +43 градуса, ночью +30.

В Актюбинской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +43 градуса, ночью +28.

Жара до 45 градусов ожидается днем в Мангыстауской области. Также в регионе синоптики прогнозируют пыльную бурю.