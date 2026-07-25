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Социум

Жара до 43 градусов ожидается на западе Казахстана 26 июля

При этом в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.
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Жара до 43 градусов ожидается на западе Казахстана 26 июля
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 26 июля в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 43 градусов днем и до 29 градусов ночью. Ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь с грозой. 

В Атырауской области пыльная буря, ветер с порывами и дождь с грозой. Температура воздуха днем +43 градуса, ночью +30. 

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В Актюбинской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +43 градуса, ночью +28.

Жара до 45 градусов ожидается днем в Мангыстауской области. Также в регионе синоптики прогнозируют пыльную бурю. 

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