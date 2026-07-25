Финансовая ловушка «по дружбе»: чем на самом деле рискует созаемщик по чужому кредиту

Соглашаясь помочь родственнику или другу с оформлением ипотеки, многие считают себя лишь формальными участниками сделки. В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждают: статуса "просто помощника" в банковском праве не существует. Созаемщик взваливает на себя ровно те же долги и риски, что и основной должник.
Равный доход - равный долг
Чаще всего созаемщиков привлекают при покупке жилья, когда зарплаты главного заявителя не хватает для одобрения нужной суммы. Банк суммирует доходы обоих участников и выдает крупный заем.
Однако вместе с чужим доходом финансовая организация берет на карандаш и второго участника. Созаемщик подписывает договор на тех же условиях, что и владелец купленной квартиры, автоматически становясь полноценным плательщиком.
Когда придется платить из своего кармана
Если основной заемщик перестает вносить платежи - из-за увольнения, болезни или просто по доброй воле - банк не станет долго разбираться. Кредитор имеет полное право требовать деньги с созаемщика.
В ход идут все стандартные рычаги взыскания. Банк может принудительно списывать деньги с ваших личных счетов, арестовывать имущество и подавать в суд. При этом испорченная просрочками кредитная история останется с вами на годы, даже если сами вы не брали из этих денег ни тенге.
В чем разница между созаемщиком и гарантом
Многие путают созаемщика с поручителем (гарантом), но между ними лежит юридическая пропасть.
- Гарант отвечает перед банком только в пределах строго прописанной в договоре суммы или условий.
- Созаемщик отвечает своим имуществом и доходом за весь объем кредита от первого до последнего дня.
Что сделать перед тем, как поставить подпись
Финансовые регуляторы настоятельно рекомендуют трезво оценить последствия до визита в банк. Допустим, у основного должника возникнут проблемы. Сможете ли вы безболезненно гасить чужой заем из своего бюджета, не жертвуя собственными планами?
Обязательства созаемщика не сгорают со временем и не уменьшаются, если в договоре указано сразу несколько человек. Любые устные договоренности "ты просто подпиши, а платить буду я" перед банком юридической силы не имеют.