Финансовая ловушка «по дружбе»: чем на самом деле рискует созаемщик по чужому кредиту

В АРРФР рассказали о скрытых рисках для тех, кто соглашается стать созаемщиком по чужому кредиту или ипотеке.

Соглашаясь помочь родственнику или другу с оформлением ипотеки, многие считают себя лишь формальными участниками сделки. В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка предупреждают: статуса "просто помощника" в банковском праве не существует. Созаемщик взваливает на себя ровно те же долги и риски, что и основной должник.

Равный доход - равный долг

Чаще всего созаемщиков привлекают при покупке жилья, когда зарплаты главного заявителя не хватает для одобрения нужной суммы. Банк суммирует доходы обоих участников и выдает крупный заем.

Однако вместе с чужим доходом финансовая организация берет на карандаш и второго участника. Созаемщик подписывает договор на тех же условиях, что и владелец купленной квартиры, автоматически становясь полноценным плательщиком.

Когда придется платить из своего кармана

Если основной заемщик перестает вносить платежи - из-за увольнения, болезни или просто по доброй воле - банк не станет долго разбираться. Кредитор имеет полное право требовать деньги с созаемщика.

В ход идут все стандартные рычаги взыскания. Банк может принудительно списывать деньги с ваших личных счетов, арестовывать имущество и подавать в суд. При этом испорченная просрочками кредитная история останется с вами на годы, даже если сами вы не брали из этих денег ни тенге.

В чем разница между созаемщиком и гарантом

Многие путают созаемщика с поручителем (гарантом), но между ними лежит юридическая пропасть.

Гарант отвечает перед банком только в пределах строго прописанной в договоре суммы или условий.

отвечает перед банком только в пределах строго прописанной в договоре суммы или условий. Созаемщик отвечает своим имуществом и доходом за весь объем кредита от первого до последнего дня.

Что сделать перед тем, как поставить подпись

Финансовые регуляторы настоятельно рекомендуют трезво оценить последствия до визита в банк. Допустим, у основного должника возникнут проблемы. Сможете ли вы безболезненно гасить чужой заем из своего бюджета, не жертвуя собственными планами?

Обязательства созаемщика не сгорают со временем и не уменьшаются, если в договоре указано сразу несколько человек. Любые устные договоренности "ты просто подпиши, а платить буду я" перед банком юридической силы не имеют.