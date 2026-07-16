Он бросил университет и изменил мир: история самого богатого человека планеты

Илон Маск — один из самых известных предпринимателей современности, которого называют визионером, новатором и человеком, меняющим будущее. Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X и автор амбициозных планов по колонизации Марса уже много лет остается одной из самых обсуждаемых фигур в мире технологий, передает МойГород со ссылкой на РБК Тренды.

От первых заработков до миллиардов

Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Претории (ЮАР) в семье инженера Эррола Маска и модели и диетолога Мэй Маск. У него есть младший брат Кимбал и сестра Тоска, которая стала режиссером и продюсером.

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Интерес к программированию у Маска появился еще в детстве. В 12 лет он самостоятельно создал компьютерную игру Blastar и продал ее за 500 долларов. Первые заработанные деньги будущий миллиардер вложил в акции фармацевтической компании.

После развода родителей Маск переехал в Канаду, а затем продолжил обучение в США. Он получил степени бакалавра по физике и экономике в Пенсильванском университете, после чего поступил в Стэнфордский университет. Однако учебу предприниматель оставил уже через несколько дней, решив сосредоточиться на собственном бизнесе.

Первый успешный бизнес

Вместе с братом Кимбалом Маск основал компанию Zip2, которая разрабатывала программное обеспечение для новостных изданий. Позже стартап был продан компании Compaq, а предприниматель получил за свою долю около 22 миллионов долларов.

Именно эта сделка стала отправной точкой его будущей бизнес-империи.

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Tesla, SpaceX и путь к мировому признанию

Сегодня Илон Маск наиболее известен как глава компании Tesla, выпускающей электромобили, и космической корпорации SpaceX.

В 2020 году SpaceX вошла в историю, впервые отправив астронавтов на Международную космическую станцию на частном космическом корабле Crew Dragon. До этого пилотируемые полеты к МКС на протяжении девяти лет выполнялись только на российских кораблях серии «Союз».

Еще одним масштабным проектом SpaceX стала спутниковая система Starlink, предназначенная для обеспечения высокоскоростным интернетом пользователей по всему миру. Параллельно компания продолжает развивать программу по отправке людей на Марс, которую Маск считает одной из главных целей своей жизни.

Фото: depositphotos.com

В 2022 году предприниматель приобрел социальную сеть X (ранее Twitter), заявив о намерении превратить платформу в универсальное приложение для общения, платежей и получения информации.

Самый богатый человек планеты

По данным мировых рейтингов, Илон Маск остается богатейшим человеком мира. Его состояние оценивается более чем в 600 миллиардов долларов, а эксперты считают, что именно он может стать первым в истории официальным долларовым триллионером.

Читайте также: Уроженец Жанаозена стал инвестором Tesla и подружился с Илоном Маском

Несмотря на огромный капитал, Маск продолжает инвестировать в развитие искусственного интеллекта, космических технологий, робототехники и других проектов, которые, по его мнению, способны изменить будущее человечества.

Проекты Илона Маска, которые изменили технологии

За свою карьеру Илон Маск участвовал в создании сразу нескольких компаний, которые оказали влияние на самые разные сферы — от финансовых технологий и космоса до искусственного интеллекта и медицины.

Илон Маск/ Getty Images

PayPal: первый крупный успех

Одним из первых успешных проектов Маска стала платежная система X.com. Позже она объединилась с компанией Confinity и получила название PayPal. В 2002 году сервис приобрела компания eBay за 1,5 млрд долларов. Сам Маск получил около 180 млн долларов, которые впоследствии инвестировал в новые проекты.

Tesla

Хотя распространено мнение, что Маск создал Tesla с нуля, фактически компанию в 2003 году основали инженеры Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Предприниматель присоединился к проекту спустя год, вложив часть средств, полученных после продажи PayPal.

Именно под руководством Маска Tesla превратилась в одного из крупнейших производителей электромобилей в мире. Компания также развивает производство солнечных панелей и систем хранения энергии через подразделение SolarCity.

SpaceX и путь к Марсу

В 2002 году Маск основал компанию SpaceX, которая занимается разработкой ракет и космических кораблей.

За годы работы компания создала ракеты Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, корабль Dragon, а также многоразовую систему Starship.

Одной из главных целей Маска остается колонизация Марса. По его планам, в будущем человечество должно стать «многопланетной цивилизацией». Помимо этого, сегодня SpaceX активно занимается коммерческими запусками спутников и доставкой грузов на околоземную орбиту.

Фото: depositphotos.com​

Starlink

Еще один проект SpaceX — спутниковая система Starlink, предназначенная для обеспечения высокоскоростным интернетом практически в любой точке планеты.

К концу 2025 года компания вывела на орбиту более 10 тысяч спутников, большинство из которых продолжают работать.

Optimus

В 2022 году Tesla представила первого человекоподобного робота Optimus.

Рост робота составляет около 170 сантиметров. По задумке разработчиков, он сможет выполнять опасную, тяжелую и однообразную работу вместо человека. Tesla планирует наладить массовое производство таких роботов и поставлять их другим компаниям.

Neuralink

Компания Neuralink занимается созданием нейроинтерфейсов, соединяющих мозг человека с компьютером.

Главная разработка — беспроводной чип N1, который имплантируется в мозг. Предполагается, что технология поможет людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями и параличом. Первые испытания на людях уже состоялись.

The Boring Company

Для решения проблемы городских пробок Маск основал компанию The Boring Company, которая строит подземные тоннели для транспорта.

Первым коммерческим проектом стала система скоростных подземных тоннелей в Лас-Вегасе.

Hyperloop

Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg

Еще одна идея предпринимателя — сверхскоростной транспорт Hyperloop.

Проект предполагает движение капсул внутри вакуумных труб со скоростью, значительно превышающей скорость современных поездов. Несмотря на многочисленные испытания, технология пока остается на стадии разработки.

OpenAI и искусственный интеллект

Илон Маск также был одним из соучредителей OpenAI, организации, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта.

Позже предприниматель покинул проект, однако продолжил активно высказываться о развитии ИИ. По его мнению, сверхразум может стать как величайшим достижением человечества, так и одной из самых серьезных угроз.

Социальная сеть X

В 2022 году Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов и переименовал платформу в X.

Предприниматель заявляет, что намерен превратить сервис в универсальное приложение, объединяющее социальную сеть, платежную систему, видеосервис и другие цифровые функции.

Чем еще известен Илон Маск

Помимо бизнеса, Маск регулярно оказывается в центре внимания благодаря своим необычным поступкам и громким заявлениям.

Предприниматель неоднократно признавался, что ему нравится русский язык, а в социальной сети X он иногда отвечал пользователям на русском. В 2021 году Маск выступил по видеосвязи на российском научно-просветительском форуме «Новое знание».

Миллиардер также известен своими нестандартными выходками. Одной из самых обсуждаемых стала его фотография с раковиной после покупки Twitter. Подпись «Let that sink in» одновременно означала английский фразеологизм «осознайте это» и дословно обыгрывала слово sink («раковина»).

Илон Маск/Сгенерировано ИИ: Arasha.kz

В разные годы Маск становился героем множества интернет-мемов, а фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» давно превратилась в один из самых популярных мемов русскоязычного интернета.

Не раз предприниматель попадал в новости и из-за резонансных высказываний. Он критиковал жесткие карантинные ограничения во время пандемии COVID-19, выступал за смягчение политики в отношении марихуаны в США, а также регулярно публиковал провокационные сообщения в социальных сетях.

В 2023 году Маск вызвал на поединок главу Meta Марка Цукерберга после объявления о запуске соцсети Threads — конкурента X. Хотя бой так и не состоялся, обсуждение этого противостояния несколько месяцев не сходило с первых полос мировых СМИ.

В 2024 году Маск открыто поддержал предвыборную кампанию Дональда Трампа, вложив значительные средства через организацию America PAC. После победы Трампа предприниматель некоторое время работал в администрации США, однако спустя несколько месяцев покинул государственную должность и вновь сосредоточился на развитии своих технологических компаний.