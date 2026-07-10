Уроженец Жанаозена подружился с Илоном Маском и стал инвестором Tesla

Уроженец Жанаозена Ануарбек Иманбаев уже более 30 лет живет в США. За это время он построил карьеру в нефтяной отрасли, запустил стартап в сфере искусственного интеллекта, стал инвестором Tesla и познакомился с главой компании Илоном Маском, передает МойГород со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Семья Иманбаева переехала в Соединенные Штаты в 1992 году, когда его отец получил возможность пройти стажировку в одной из американских нефтяных компаний. На тот момент Ануарбеку было девять лет.

Впоследствии он продолжил дело отца, много лет работал в нефтегазовой отрасли, сотрудничал с крупнейшими частными компаниями США и занимался внедрением IT-технологий в нефтяной сфере.

Переломным моментом в его карьере стал 2012 год. Тогда благодаря одному из коллег он познакомился с Илоном Маском, который в то время только развивал компанию Tesla. После посещения завода Tesla во Фримонте Иманбаев настолько впечатлился увиденным, что вложил все свои накопления в акции компании.

Со временем он наладил дружеские отношения не только с руководством Tesla, но и с топ-менеджерами SpaceX.

Несмотря на десятилетия жизни за рубежом, Ануарбек сохранил казахский язык и национальную идентичность. По его словам, это заслуга родителей, которые дома разговаривали с детьми исключительно на казахском языке.

В интервью проекту «Цукербергтің көршілерінде» он отметил, что всегда с гордостью рассказывает о своем происхождении и считает важным сохранять родную культуру, даже живя за границей.