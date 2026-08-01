Дождь с грозой ожидается на западе Казахстана 2 июля

По данным РГП "Казгидромет", 2 июля в Западно-Казахстанской облатси ожидается дождь с грозой, град и шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 33 градусов тепла, ночью +17.

До 28 градусов тепла ожидается днем в Актюбинской области. В регионе также пройдет дождь, гроза, град, ветер с порывами до 28 метров в секунду.

В Атырауской области дождь, гроза, град. Температура воздуха днем +35 градусов, ночью +23.

В Мангыстауской области дождь с грозой, ветер. Днем синоптики прогнозируют жару до 40 градусов, ночью +25.