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Социум

Дождь с грозой ожидается на западе Казахстана 2 июля

В регионах синоптики прогнозируют шквальный ветер.
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Дождь с грозой ожидается на западе Казахстана 2 июля
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 2 июля в Западно-Казахстанской облатси ожидается дождь с грозой, град и шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 33 градусов тепла, ночью +17.

До 28 градусов тепла ожидается днем в Актюбинской области. В регионе также пройдет дождь, гроза, град, ветер с порывами до 28 метров в секунду.

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В Атырауской области дождь, гроза, град. Температура воздуха днем +35 градусов, ночью +23. 

В Мангыстауской области дождь с грозой, ветер. Днем синоптики прогнозируют жару до 40 градусов, ночью +25.  

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