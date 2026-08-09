На Comic Con Astana представили арт-фильм Tengrida: Cyber Steppe

На фестивале Comic Con Astana зрителям впервые представили трехминутный AI-анимационный эпизод (Акт V — «Арена»), открывающий новую авторскую вселенную.

В центре истории - молодая девушка Тенгрида, которая выходит на арену техно-клана, чтобы вернуть миру не силу, а справедливость. Главная идея проекта выражена формулой: "Правда и справедливость - близнецы".

Сюжет переносит зрителя в будущее, где технологии постепенно заменили людям память, а правда превратилась в помеху. На кибер-арене, где жестокие поединки стали развлечением для толпы, Тенгрида сталкивается с сильным противником - воином Канжаром. Однако главной победой становится не выигранный бой, а возвращение людям способности видеть правду. Героиня снимает символические повязки с глаз, показывая, что настоящая сила заключается не в мести, а в восстановлении справедливости.

Автором идеи и создателем персонажа стала Аружан Жунусова - косплеер из Алматы, известная под ником Aruvibez. В 2025 году на Comic Con Astana она впервые представила оригинальный образ Тенгриды - героини, объединившей казахский национальный стиль и футуристическую эстетику. Образ вызвал широкий отклик у зрителей и СМИ, а впоследствии стал основой для создания авторской вселенной Tengrida: Cyber Steppe.

По словам Аружан, идея родилась из желания показать, что вдохновение не обязательно искать в чужих культурах.

Со временем конкурсный образ превратился в самостоятельный творческий проект. Сегодня Tengrida - уже не только персонаж косплея, но и героиня собственного арт-фильма, открывающего новую фантастическую вселенную, а также амбассадор Comic Con Astana.

- Наш фильм - это авторская фантастика, вдохновлённая казахской кочевой культурой и эстетикой. Это не изложение тенгрианства как религиозной или духовной традиции. Тенгрида - имя героини. Проект - арт-фильм. Мы работаем с культурой, не с верой, - отмечают создатели проекта.

Помимо Аружан Жунусовой, в состав команды фильма вошли ведущий режиссер Алишер Советкан, режиссер Камила Макат, продюсер Руслан Жемков и сопродюсер Ержан Жунусов.

Создатели отмечают, что работа над проектом велась с применением современных технологий искусственного интеллекта. AI стал одним из инструментов создания визуального ряда, позволив реализовать масштабную художественную концепцию и объединить традиционные культурные мотивы с эстетикой научной фантастики.

Показанный на Comic Con Astana эпизод является первым знакомством зрителей с новой вселенной. Финал истории остается открытым и предполагает дальнейшее развитие проекта.

Следующим этапом станет участие Tengrida: Cyber Steppe в Astana AI Film Festival, который пройдет в столице Казахстана с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Фестиваль объединит авторов, работающих на стыке кино, анимации и технологий искусственного интеллекта.

Напомним, Comic Con Astana 2026 проходит в столице Казахстана с 6 по 9 августа и объединяет поклонников кино, сериалов, комиксов, анимации, видеоигр и косплея.

Благодаря последовательной поддержке акимата города фестиваль вырос в крупнейшее событие современной поп-культуры Центральной Азии, ежегодно привлекающее десятки тысяч гостей, мировых звезд кино, сериалов, комиксов и игровой индустрии. Сегодня Comic Con Astana не только формирует современную культурную повестку региона, но и способствует развитию туризма, креативной экономики, предпринимательства, молодежных инициатив и укреплению международного имиджа Казахстана.

Презентация Tengrida стала одним из специальных событий Comic Con Astana 2026, продемонстрировав, что фестиваль становится площадкой не только для встреч с мировыми звездами кино и поп-культуры, но и для премьеры новых казахстанских проектов, способных выйти на международную аудиторию.