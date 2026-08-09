Пассажирский автобус загорелся на трассе ЗКО

В мессенджере распространилось видео, где открытым пламенем горит автобус, а от него идут люди с сумками и детьми. Автор видеоролика говорит за кадром, что это автобус, следовавший по направлению Каратобе — Уральск.

Действительно ли происшествие случилось в ЗКО, неизвестно, так как ни департмент чрезвычайных ситуаций, ни департмент полиции, ни облздрав комментарии пока не дают.

Позже в департаменте чрезвычайных ситуаций ЗКО рассказали, что вечером 8 августа на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в Теректинском районе, на трассе Самара - Шымкент, в районе поворота на озеро Шалкар, происходит возгорание автобуса.

- В салоне автобуса находились 37 пассажиров, которые эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. Пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 8 сотрудников личного состава и 2 единицы техники ДЧС ЗКО, - отметили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.