Куда деваются 4,5 млн тонн мусора в Казахстане и что изменит новая реформа

В Казахстане утвердили масштабную концепцию по обращению с отходами на 2026–2030 годы, сообщают в Министерстве экологии РК. Правительство намерено пересобрать систему, которая годами плодила нелегальные свалки и заваливала полигоны ценным сырьем. Для рядовых граждан это означает постепенный переход к жесткому раздельному сбору, переработку пищевых остатков и, вероятнее всего, реформу мусорных тарифов.

Мусорный тупик: цифры, которые пугают

Каждый год жители городов и сел Казахстана выкидывают около 4,5 миллиона тонн твердых бытовых отходов. Из этого гигантского объема перерабатывается лишь четверть — скромные 25–26%. Остальное мертвым грузом ляжет на полигоны, многие из которых давно исчерпали свой ресурс.

Ситуацию усугубляет состав нашего ведра: до 40% всей массы коммунального мусора приходится на пищевые отходы. Гния под открытым небом, органика выделяет свалочный газ и токсичный инфильтрат, который отравляет грунтовые воды и провоцирует пожары.

Строительный хаос и промышленные отвалы

Отдельная беда — строительный мусор. Законодательство уже запрещает просто так вывозить бетон и кирпич на полигоны, но застройщики и жители, делающие ремонт, продолжают игнорировать правила. Результат — сотни стихийных свалок вокруг крупных городов.

На этом фоне коммунальный мусор — лишь верхушка айсберга. Всю экологическую карту страны давит промышленность, которая ежегодно генерирует сотни миллионов тонн отвалов, хвостов и отходов обогащения.

Что изменится для каждого из нас

Новая концепция Минэкологии — это не просто документ для чиновников, а попытка заставить экономику замкнуться в цикл. Чтобы реформа заработала на деле, а не на бумаге, власти планируют изменить всю цепочку — от бака во дворе до перерабатывающего завода.

Для жителей это означает, что привычка выбрасывать всё в один пакет уходит в прошлое. В ближайшие годы в городах будут внедрять инфраструктуру для отдельного сбора органики, пластика и строительных остатков. Тех, кто продолжат сбрасывать строительный хлам в посадках, ждут ужесточение контроля и точечные штрафы.

Главная цель пятилетки — сделать сортировку и переработку мусора выгодным бизнесом, а не убыточной повинностью.