17 детей выпали из окон c начала года в Атырау

С начала года в Атырау из окон выпали 17 детей. Об этом сообщили в городской прокуратуре. В результате несчастных случаев дети получили травмы различной степени тяжести. Один из случаев закончился трагически — ребенок погиб. Чтобы предотвратить подобные случаи, прокуратура совместно с профильными ведомствами проводит комплекс профилактических мероприятий. Специалисты посещают по месту жительства 200 многодетных семей, разъясняют правила безопасности и помогают установить на окна специальные защитные блокираторы. На сегодняшний день такие устройства уже установлены в квартирах и домах 50 семей.

Кроме того, рассматривается вопрос об обязательной установке оконных блокираторов во всех строящихся жилых комплексах еще до ввода домов в эксплуатацию. Также в прокуратуре напоминают, что законодательством Казахстана предусмотрена административная ответственность родителей и законных представителей за ненадлежащее обеспечение безопасности детей.

Чтобы избежать трагедий, родителям рекомендуют:

не оставлять маленьких детей без присмотра,

не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник,

установить на окна специальные детские замки и ограничители,

помнить, что москитная сетка не защищает от падения и не выдерживает вес ребенка.

Обеспечение безопасных условий для жизни детей — прямая обязанность родителей и важнейшая гарантия сохранения их жизни и здоровья.