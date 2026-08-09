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Происшествия Социум

17 детей выпали из окон c начала года в Атырау

Один из случаев закончился трагически — ребенок погиб.
Жулдызхан Хасангалиева
17 детей выпали из окон c начала года в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С начала года в Атырау из окон выпали 17 детей. Об этом сообщили в городской прокуратуре. В результате несчастных случаев дети получили травмы различной степени тяжести. Один из случаев закончился трагически — ребенок погиб. Чтобы предотвратить подобные случаи, прокуратура совместно с профильными ведомствами проводит комплекс профилактических мероприятий. Специалисты посещают по месту жительства 200 многодетных семей, разъясняют правила безопасности и помогают установить на окна специальные защитные блокираторы. На сегодняшний день такие устройства уже установлены в квартирах и домах 50 семей.

Кроме того, рассматривается вопрос об обязательной установке оконных блокираторов во всех строящихся жилых комплексах еще до ввода домов в эксплуатацию. Также в прокуратуре напоминают, что законодательством Казахстана предусмотрена административная ответственность родителей и законных представителей за ненадлежащее обеспечение безопасности детей.

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Чтобы избежать трагедий, родителям рекомендуют:

  • не оставлять маленьких детей без присмотра,
  • не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник,
  • установить на окна специальные детские замки и ограничители,
  • помнить, что москитная сетка не защищает от падения и не выдерживает вес ребенка.

Обеспечение безопасных условий для жизни детей — прямая обязанность родителей и важнейшая гарантия сохранения их жизни и здоровья.

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