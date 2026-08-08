Сильнейшая жара ожидается на западе Казахстана 9 августа

В некоторых областях температура воздуха будет повышаться до +41 градуса.

По данным РГП "Казгидромет", 9 августа в Западно-Казахстанской облатси ожидается небольшой дождь с грозой, жара до 41 градуса.

В .актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до +38 градусов, на юге области до +41, ночью +25 градусов.

Жара до 41 градуса ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +27 градусов.



В Мангыстауской области синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем +35 градусов, ночью +27.