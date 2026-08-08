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Социум

Сильнейшая жара ожидается на западе Казахстана 9 августа

В некоторых областях температура воздуха будет повышаться до +41 градуса.
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Сильнейшая жара ожидается на западе Казахстана 9 августа
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 9 августа в Западно-Казахстанской облатси ожидается небольшой дождь с грозой, жара до 41 градуса. 

В .актюбинской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до +38 градусов, на юге области до +41, ночью +25 градусов. 

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Жара до 41 градуса ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +27 градусов. 


В Мангыстауской области синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем +35 градусов, ночью +27.

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