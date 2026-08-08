Партия «Әділет»: принцип «Закон и порядок» обязателен для всех

Об этом председатель партии Айбек Дадебай заявил в Шымкенте на презентации блока "Закон и порядок" предвыборной программы "Әділетті болашақ үшін".

По его словам, в последнее время в общественном пространстве вновь стали появляться попытки навязать обществу взгляды, чуждые культуре и традициям Казахстана.

- В этой связи выражаю позицию партии "Әділет": Казахстан - светское государство. Мы приняли новую Конституцию. Отныне её должны защищать и уважать как государство, так и общество. В нашей новой Конституции чётко закреплён принцип "Закон и порядок". Никакая религиозная догма не может стоять выше Конституции и законодательства нашей страны. Мы не допустим навязывания обществу архаичных и радикальных толкований, которые ведут к дискриминации, расколу общества и отравлению сознания молодёжи. Государство должно последовательно защищать традиционные семейные ценности, достоинство женщин и свободу культуры. Это в равной мере относится как к реальной жизни, так и к постам в интернете. Никто не имеет права нарушать требования новой Конституции. Любые действия, направленные на нарушение конституционных норм и общественного порядка, должны немедленно получать соответствующую правовую оценку. Принцип "Закон и порядок" должен соблюдаться всеми без исключения и неукоснительно, - сказал Айбек Дадебай.