Производство безалкогольных напитков в Казахстане бьет рекорды

По данным Бюро национальной статистики, за январь–май 2026 года в Казахстане произвели 1,6 миллиарда литров минеральной воды и безалкогольных напитков. Это на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Спрос на внутреннем рынке также вырос. За пять месяцев было реализовано 1,7 миллиарда литров продукции — на 21% больше по сравнению с прошлым годом.

Импорт безалкогольных напитков увеличился почти на треть — на 29,6%, достигнув 217,1 миллиона литров. В результате доля импортной продукции на казахстанском рынке составила 11,4%.

Основу экспорта по-прежнему составляют сладкие газированные и другие безалкогольные напитки с добавлением сахара, подсластителей или вкусо-ароматических веществ. За отчетный период Казахстан экспортировал 172,8 миллиона литров такой продукции на общую сумму 75,5 миллиона долларов США.