Казахстанский самолет столкнулся с другим бортом: погибли 349 человек

12 ноября 1996 года в небе над Индией произошла одна из самых трагических авиакатастроф в истории гражданской авиации. Недалеко от города Чархи-Дадри столкнулись пассажирский Boeing 747 авиакомпании Saudi Arabian Airlines и грузовой Ил-76ТД казахстанской авиакомпании Kazakhstan Airlines. Катастрофа унесла жизни всех 349 человек, находившихся на борту обоих самолетов, передает МойГород

Роковой рейс из Шымкента

Ил-76ТД выполнял рейс из Шымкента в Дели. В то же время Boeing 747 Saudi Arabian Airlines следовал из Дели в Дахран. Оба самолета находились в зоне ответственности одного авиадиспетчера, который контролировал воздушное движение в этом районе.

По указанию диспетчера экипаж казахстанского Ил-76ТД должен был занять эшелон на высоте 4500 метров. Однако самолет продолжил снижение и оказался значительно ниже заданного уровня.

Казахстанский Ил-76ТД. Фото airliners.net/Felix Goetting

Тем временем навстречу ему на своем маршруте следовал Boeing 747.

Самолеты столкнулись в воздухе

В какой-то момент траектории двух воздушных судов пересеклись. Ил-76ТД столкнулся с пассажирским Boeing 747 на большой высоте.

Удар оказался настолько сильным, что оба самолета разрушились практически мгновенно. Обломки воздушных судов и тела погибших упали на землю в районе Чархи-Дадри.

На борту Boeing 747 находились 312 человек. Все они погибли. В Ил-76ТД находились 37 человек — также никто не выжил.

Boeing 747 компании Saudi Arabian Airlines. Фото airliners.net/Andy kennaugh

Общее число жертв составило 349 человек.

Почему произошла катастрофа

Расследование показало, что ключевую роль в трагедии сыграло несоблюдение экипажем Ил-76ТД заданной высоты. Самолет должен был оставаться на эшелоне 4500 метров, однако продолжил снижение.

Одной из возможных причин называли проблемы с пониманием команд диспетчера. В частности, следствие рассматривало недостаточное знание английского языка членами экипажа и возникшие из-за этого трудности при восприятии указаний.

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Таким образом, несколько факторов — ошибки экипажа, проблемы коммуникации и организация воздушного движения — привели к тому, что два самолета оказались на пересекающихся траекториях.

Последствия катастрофы

Катастрофа над Чархи-Дадри стала крупнейшим авиационным происшествием в истории Индии и одной из самых смертоносных авиакатастроф в мире.

Трагедия также стала серьезным напоминанием о важности строгого соблюдения эшелонирования воздушных судов и единых стандартов радиосвязи между экипажами и диспетчерами. После подобных происшествий международные требования к предотвращению столкновений в воздухе и контролю воздушного движения получили дополнительное развитие.