«С неба падали люди»: самый кровавый теракт в истории СССР

Самолет Аэрофлота Ту-104А выполнял внутренний рейс SU-109 по маршруту Москва - Челябинск - Новосибирск - Иркутск - Чита. Все было как всегда. Но на завершающем участке полета, при заходе на посадку в 97 километрах от аэропорта Читы, была предпринята попытка захвата борта. Раздался взрыв, передает МойГород со ссылкой на материал издания "Родина".

По словам одного из очевидцев на земле, большой самолет падал, как-то нелепо кувыркаясь. Хвост отдельно. И самое страшное: из обломков сыпались люди. Погибли все - 72 пассажира и 9 членов экипажа. По числу жертв - 81 человек - катастрофа рейса 109 стала крупнейшим терактом в истории Советского Союза.

За три года до этой трагедии произошла другая: в октябре 1970 года отец и сын Бразинскасы угнали Ан-24 в Турцию, убив стюардессу Надежду Курченко. Страна была потрясена. Тогда меры безопасности на авиарейсах были пересмотрены. И вот новый теракт - с огромными жертвами! Его подробности замалчивали почти двадцать лет.

Обломки упали на сопку Хундунай. Фото: пресс-служба Забайкальского краевого суда.

…После двух промежуточных посадок Ту-104А (Челябинск и Новосибирск) в Иркутске произошла смена экипажа. Новым командиром воздушного судна стал опытный Николай Ободянский. В салоне пассажиров, среди которых были 68 взрослых и 4 ребенка, обслуживали три бортпроводника. Также в составе экипажа был сопровождающий милиционер.

Рейс 109 вылетел из Иркутска в 3 часа 02 минуты по Москве и через 13 минут занял эшелон 9000 метров.

В 3 часа 22 минуты Ту-104А вошел в зону РДП Читы, а в 3 часа 32 минуты доложил о выходе на расчетную точку снижения. Диспетчер разрешил пилотам снижение до 3900 метров. Еще через четыре минуты бортовая радиостанция передала сигнал ССО (система сигнализации опасности). Командир доложил, что из салона поступило требование изменить курс. Диспетчер подтвердил получение сообщения. В 3 часа 36 минут 30 секунд экипаж доложил о прекращении снижения и о занятии высоты 6500 метров…

В 3 часа 38 минут с борта вновь поступил сигнал опасности в виде кодовой передачи. Но на 9-й секунде передача прекратилась. Борт замолчал. А отметка рейса SU-109, как отмечалось позднее, на радаре почти сразу превратилась в небольшое "облако", которое бывает при взрыве воздушных объектов. И затем исчезла.

С момента первого вызова авиадиспетчера до взрыва бомбы прошло 2 минуты 25 секунд.

В 10 часов 55 минут по местному времени вертолет Ми-8 обнаружил обломки самолета.

Обломки упали на сопку Хундунай. Фото: пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Как заключила спецкомиссия по расследованию авиакатастрофы рейса 109, разрушение самолета произошло в результате взрыва в герметичной части фюзеляжа. Взрыв безоболочного бризантного взрывчатого вещества (тротила) весом 5,5-6 килограммов произошел в районе правого аварийного люка первого салона

Было установлено: на борту Ту-104А взорвалось самодельное взрывное устройство, которое пронес 32-летний пассажир (житель Кировабада) Чингис Юнус-оглы Рзаев. Он зашел на борт в Иркутске. Незадолго до посадки самолета в Чите террорист, показав стюардессе самодельную бомбу, потребовал изменить курс и лететь в Китай. Пытаясь обезвредить Рзаева, его в спину смертельно ранил сопровождавший рейс милиционер, после чего произошел взрыв бомбы…

Надо сказать, что только после истории с Бразинскасами в аэропортах начали появляться первые детекторы металла, пассажиров стали проверять на наличие у них опасных предметов, а летчиков - вооружать пистолетами.

Запрещенные предметы, которые нашли с помощью магнитной рамки. 1977 год. Фото: предоставлено Татьяной Моисеенко.

После авиакатастрофы над Читой организация безопасности в аэропортах и самолетах еще раз была серьезно пересмотрена. До 1973 года в законодательстве СССР не было даже уголовной статьи "Угон воздушного судна", т.е. попытки угонов самолетов не существовали в ранге самостоятельного вида преступления. Поэтому преступников, пытавшихся угнать самолеты, судили за "Измену Родине", "Злостное хулиганство", "Хищение имущества в особо крупных размерах" и т.д.

В 1974 году были созданы специальные подразделения для борьбы с террористами, такие как легендарная "Альфа" и другие, разработаны мероприятия по освобождению заложников.