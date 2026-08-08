В ЗКО фермерам возмещают до 80% затрат на системы орошения

К 2030 году в Казахстане площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями планируют увеличить до 1,3 миллиона гектаров. Для этого государство возмещает до 80% расходов на бурение скважин, подведение инфраструктуры и покупку оборудования. Раньше компенсация составляла 50%.

В ЗКО площадь орошаемых земель сегодня составляет 13,2 тысяч гектаров. При этом на 94% этих площадей уже применяются водосберегающие технологии, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО. Одно из таких хозяйств — КХ "Балакирев" в селе Юбилейное Теректинского района. Здесь выращивают картофель, а с прошлого года начали сеять сою. В хозяйстве также построили овощехранилище на две тысячи тонн. Современные системы полива здесь используют уже 15 лет. На полях проложено 7 километров трубопровода, работают 8 дождевальных установок. Это позволяет расходовать в четыре раза меньше воды.

В прошлом году по поручению акима области Наримана Турегалиева на развитие орошаемого земледелия выделили 3 миллиарда тенге. Финансирование получили 11 проектов. В результате в сельхозоборот вернули более 2,9 тысячи гектаров земель. Фермерам, которые покупают современное оросительное оборудование, из местного бюджета возмещают 80% затрат. За последние три года аграрии региона получили около 5 миллиардов тенге субсидий. Сейчас на полях региона работает более 160 современных дождевальных машин. Почти половину из них фермеры приобрели за последние пять лет.