Как защитить себя от бешенства, рассказали санврачи ЗКО

Бешенство — крайне опасная вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Заражение происходит при укусах, царапинах или попадании слюны больных животных на поврежденную кожу и слизистые оболочки. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО предупреждают: после появления первых клинических симптомов спасти человека невозможно, поэтому единственная защита - своевременная профилактика.
Основные меры предосторожности:
- Не приближайтесь к бродячим собакам и кошкам и не гладьте их.
- Избегайте любых контактов с дикими животными.
- Регулярно вакцинируйте домашних питомцев от бешенства.
- Объясняйте детям, что нельзя подходить к незнакомым животным.
- Что делать, если животное укусило или оцарапало:
- Промойте рану. Немедленно промывайте место укуса проточной водой с soap не менее 10–15 минут.
- Обработайте рану. Используйте любой доступный антисептик.
- Срочно обратитесь к врачу. Как можно скорее поезжайте в ближайший травмпункт или больницу.
Специалист оценит риски и при необходимости назначит курс антирабической вакцины и иммуноглобулина. Своевременный укол - единственный способ предотвратить развитие смертельного заболевания.