Как защитить себя от бешенства, рассказали санврачи ЗКО

Бешенство — крайне опасная вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Заражение происходит при укусах, царапинах или попадании слюны больных животных на поврежденную кожу и слизистые оболочки. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО предупреждают: после появления первых клинических симптомов спасти человека невозможно, поэтому единственная защита - своевременная профилактика.

Основные меры предосторожности:

Не приближайтесь к бродячим собакам и кошкам и не гладьте их.

Избегайте любых контактов с дикими животными.

Регулярно вакцинируйте домашних питомцев от бешенства.

Объясняйте детям, что нельзя подходить к незнакомым животным.

Что делать, если животное укусило или оцарапало:

Промойте рану. Немедленно промывайте место укуса проточной водой с soap не менее 10–15 минут.

Обработайте рану. Используйте любой доступный антисептик.

Срочно обратитесь к врачу. Как можно скорее поезжайте в ближайший травмпункт или больницу.

Специалист оценит риски и при необходимости назначит курс антирабической вакцины и иммуноглобулина. Своевременный укол - единственный способ предотвратить развитие смертельного заболевания.