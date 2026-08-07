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Социум

Как защитить себя от бешенства, рассказали санврачи ЗКО

Своевременный укол - единственный способ предотвратить развитие смертельного заболевания.
Арайлым Усербаева
Как защитить себя от бешенства, рассказали санврачи ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Бешенство — крайне опасная вирусная инфекция, поражающая центральную нервную систему. Заражение происходит при укусах, царапинах или попадании слюны больных животных на поврежденную кожу и слизистые оболочки. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО предупреждают: после появления первых клинических симптомов спасти человека невозможно, поэтому единственная защита - своевременная профилактика.

Основные меры предосторожности:

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  • Не приближайтесь к бродячим собакам и кошкам и не гладьте их.
  • Избегайте любых контактов с дикими животными.
  • Регулярно вакцинируйте домашних питомцев от бешенства.
  • Объясняйте детям, что нельзя подходить к незнакомым животным.
  • Что делать, если животное укусило или оцарапало:
  • Промойте рану. Немедленно промывайте место укуса проточной водой с soap не менее 10–15 минут.
  • Обработайте рану. Используйте любой доступный антисептик.
  • Срочно обратитесь к врачу. Как можно скорее поезжайте в ближайший травмпункт или больницу.

Специалист оценит риски и при необходимости назначит курс антирабической вакцины и иммуноглобулина. Своевременный укол - единственный способ предотвратить развитие смертельного заболевания.

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