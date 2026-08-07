385 км электросетей реконструируют в ЗКО

Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

В Западно-Казахстанской области полным ходом идет масштабная модернизация энергосистемы в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". Масштабные работы охватили как пригороды Уральска, так и отдаленные сельские районы.Заказчиком обоих проектов выступает ТОО "Западно-Казахстанская РЭК", а строительно-монтажные работы выполняет ТОО "Қалдығайта". Все работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

Общие инвестиции составили более 8,4 миллиарда тенге. Общая протяженность обновленных сетей составит 384,7 километров.

- В Уральске и вокруг него обновляют сети напряжением 0,4 кВ на 3,6 миллиарда тенге. Общая протяженность реконструируемых электрических сетей - 161,2 километра. Работы ведутся сразу на нескольких территориях. В городе реконструируется более 41 километра сетей. Также обновляются линии электропередачи в поселках Деркул, Зачаганск, Круглоозерное, Меловые горки, Мичурино, Подстепное и Серебряково, - отметили в пресс-службе акимата ЗКО.

По итогам проведенных работ, износ сетей по области снизится на 1,13%, а жители забудут про частые аварийные отключения.

В акимате сообщили, что стоимость реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ в Бурлинском, Чингирлауском, Каратобинском районах обойдётся в 4,8 миллиарда тенге, а общая протяженность составит 223,5 километра.

- Проект охватывает 24 населенных пункта трех районов области. В Бурлинском районе модернизируются сети линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ. В Чингирлауском районе реконструируется сети в 11 населенных пунктах. В Каратобинском районе обновляется линий электропередачи в 10 населенных пунктах, - пояснили в акимате.

Износ сетей снизится ещё на 0,47%, а села получат стабильное и надежное энергоснабжение для развития и комфортной жизни.

Также очередным важным этапом стала реконструкция высоковольтных линий электропередачи напряжением 35 кВ сразу в трех районах региона - Таскалинском, Жангалинском и Жанибекском. Заказчиком проекта выступает ТОО "Западно-Казахстанская РЭК", а строительно-монтажные работы выполняет подрядная организация ТОО "Иртышэлектромонтаж". По этим проектам бюджет составит 1,54 миллиарда тенге. Реконструируют 116,3 километра электросетей в 8 сёлах.