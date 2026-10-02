Bilim-Life: как родители могут заранее сформировать капитал на образование ребёнка

Оплата образования – одна из долгосрочных финансовых задач для семьи. В Казахстане родители могут заранее формировать средства на обучение ребёнка с помощью добровольного образовательного накопительного страхования. Один из таких инструментов – программа Bilim-Life от Halyk-Life, участвующая в единой государственной добровольной системе «Келешек», передает МойГород.

Что такое «Келешек»

Система «Келешек» объединяет несколько источников финансирования будущего образования ребёнка. В её рамках могут использоваться страховые взносы родителей, гарантированный доход от Halyk-Life, государственная премия и стартовый образовательный капитал.

Таким образом, идея системы заключается в том, чтобы начинать формировать образовательный капитал задолго до поступления ребёнка.

Как работает Bilim-Life

Bilim-Life позволяет родителям или другим законным представителям заключить договор страхования на ребёнка со сроком от 3 до 20 лет, а также предусматривает возможность участия совершеннолетних граждан, планирующих самостоятельно оплачивать своё обучение, с формированием накоплений на образование.

В зависимости от возможностей семьи взносы можно делать регулярно или единовременно. В тенге минимальный ежемесячный взнос составляет 10 000 тенге. Также предусмотрен вариант накопления в долларах США – от 750 долларов единовременно с возможностью последующего пополнения.

Средства по программе формируются за счёт взносов, гарантированный доход от Halyk-Life, и предусмотренной государством премии.

Государственная премия составляет 5%, а для отдельных категорий детей – 7% от суммы накоплений в пределах установленного лимита – не более 100 МРП в год.

Страхование – дополнительная защита накоплений

Особенность образовательного страхования заключается в том, что программа сочетает накопительную и страховую составляющие.

Bilim-Life предусматривает страховую защиту на случай смерти страхователя по любой причине или установления инвалидности I или II группы. При наступлении страхового случая Halyk-Life продолжает осуществлять предусмотренные договором страховые взносы, чтобы к установленному сроку ребёнку была обеспечена страховая сумма на образование.

Страховая защита действует круглосуточно по всему миру.

На что можно использовать накопления

Средства, сформированные по программе, предназначены для оплаты образования. В рамках предусмотренных условий речь идёт о профессионально-техническом, высшем образовании и магистратуре в Казахстане и за рубежом.

При этом программа предусматривает возможность использования накоплений и в случае получения образовательного гранта — в соответствии с условиями договора и действующими правилами.

Ещё одна особенность – возможность переоформления договора на другого ребёнка, если такая необходимость возникает у семьи.

Начать можно с небольшой суммы

Одна из особенностей образовательного накопления – возможность распределить финансовую нагрузку на несколько лет. Вместо необходимости оплачивать значительную сумму непосредственно перед поступлением семья заранее формирует образовательный капитал регулярными взносами.

При этом родители самостоятельно определяют валюту накопления, размер и периодичность платежей в рамках условий программы.

Оформить Bilim-Life можно через мобильное приложение Halyk-Life: зарегистрироваться, ознакомиться с условиями программы и заключить договор.

Таким образом, образовательное накопительное страхование позволяет объединить сразу несколько задач: заранее сформировать капитал на обучение, воспользоваться предусмотренной государственной поддержкой и обеспечить страховую защиту семьи.

Дополнительную информацию о программе Bilim-Life можно получить по номеру 7123.