Обещала ипотеку и авто из Грузии: экс-банкирша из Уральска обманула 26 человек

Из материалов уголовного дела следует, что с 2024 по 2025 годы подсудимая совершила 26 преступных эпизодов. Используя свой 15-летний опыт работы в банковской сфере, она представлялась сотрудницей различных банков и входила в доверие к горожанам.

Подсудимая предлагала "помощь" в оформлении ипотеки, покупке льготного жилья, привозе автомобилей из Грузии, а также заманивала инвестициями в свое ИП с обещанием высоких процентов. Чтобы схема работала, она создавала видимость успешного бизнеса - выплачивала первым клиентам "дивиденды" за счет денег новых жертв.

В общей сложности ущерб потерпевшим превысил 158 миллионов тенге. Люди переводили деньги на ее личный счет, а также на карту знакомого, к которой у нее был доступ.

На суде подсудимая полностью признала вину, раскаялась и заявила, что попала в такую ситуацию из-за провала бизнеса и налоговых проблем. Она просила не лишать ее свободы, указав, что в одиночку воспитывает ребенка, страдает эпилепсией и намерена вернуть все деньги.

Суд приговорил Каламкас Туяшеву к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Однако в тюрьму осужденная пока не отправится. Исполнение наказания отсрочили на 4 года, так как она воспитывает ребенка, которому нет 14 лет. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменили, и женщина была освобождена прямо в зале суда. Контроль за ее поведением поручили службе пробации Уральска.

Гражданские иски большинства потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены - с осужденной взыскали более 100 миллионов тенге. Иски двух человек суд оставил без рассмотрения, так как ущерб им возместили до вынесения приговора. В компенсации морального вреда потерпевшим отказано.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.