Что делать, если у МФО отозвали лицензию: гид для заемщиков

Отзыв лицензии у микрофинансовой организации вовсе не означает, что долги можно не возвращать. Об этом напоминает АРРФР РК, подчеркивая, что прекращение работы кредитора аннулирует саму компанию, но не финансовые обязательства клиентов.

Даже если офис закрылся, деньги придется выплачивать. Договор продолжает действовать, а право требовать долг просто переходит к новому владельцу или остается за прежней структурой.

Куда отправлять деньги?

Если права по вашему договору никому не передавали, схема остается прежней. Платите по старым реквизитам и строго следуйте первоначальному графику, чтобы не испортить кредитную историю.

Совсем другая ситуация, если долг перекупили коллекторы или другая финансовая организация. По закону вас обязаны уведомить об этом официально и предоставить новые реквизиты. Не спешите радоваться новостям о закрытии МФО и останавливать платежи - самовольная пауза обернется штрафами и пеней.

Кому грозит проверка и как защититься?

С начала года регулятор уже отозвал лицензии у восьми компаний, а работу еще двух временно приостановил. Всего в стране продолжают легально работать 217 МФО, а причиной санкций обычно становятся системные нарушения законов.

Чтобы не нарваться на проблемы, проверяйте статус компании на сайте Агентства еще до подписания документов. А если возникли споры с кредитором, помните о возможности обратиться к микрофинансовому омбудсману - его помощь для граждан полностью бесплатна.