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Бизнес-новости

Как при поддержке Нурбанка отечественное сырье становится экспортным продуктом

Анастасия Ломаева
Как при поддержке Нурбанка отечественное сырье становится экспортным продуктом

Компания PETRO BIRCH всего за три года преодолела путь от создания производства высококачественной березовой фанеры до выхода на международные рынки. Запустить производство, создать новые рабочие места и выстроить логистику поставок для европейских партнеров в кратчайшие сроки стало возможным при поддержке Фонда «Даму» и Нурбанка. Подробнее о том, что стоит за этой масштабной работой по укреплению экспортного потенциала страны, в разговоре с Юрием Устиновым, генеральным директором ТОО «PETRO BIRCH» 

Компания PETRO BIRCH была основана в начале 2023 года в городе Уральск Западно-Казахстанской области. Продуктовая линейка включает в себя березовую фанеру из березового шпона собственного производства.



- Мы выпускаем фанеру различных форматов - от стандартного 1525 × 1525 мм до крупноформатного 1500 × 3000 мм. Диапазон толщин достаточно широкий - от 3 до 40 мм, что позволяет производить продукцию под различные требования и задачи наших заказчиков. Также в нашем ассортименте есть ламинированная фанера. Отдельным направлением является производство готовых изделий - фланцев для катушек, используемых в кабельной промышленности, - рассказывает Юрий Устинов.



Производственная цепочка выглядит следующим образом. База, где подготавливается сырье, располагается в городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Далее сырье поступает в Уральск, где организовано производство березовой фанеры и деталей из нее. Важным преимуществом компании является то, что PETRO BIRCH работает со своей сырьевой базой и только с отечественным материалом. Как отмечает Юрий, компания также сотрудничает в основном с казахстанскими производителями клеевых составов, смол и упаковочных материалов.


- Мы можем говорить о полноценной казахстанской производственной цепи: от отечественной древесины и производства шпона, до выпуска готовой фанеры и изделий из нее. Для нас это принципиальный подход - максимально возможная добавленная стоимость нашей продукции формируется внутри Казахстана, - отмечает Юрий Устинов.   

Выход на международные рынки

Продукция PETRO BIRCH востребована прежде всего в мебельной, строительной и кабельной отраслях. При этом, отмечает Юрий Устинов, основными потребителями продукции являются компании Европы – около 95% уходит на экспорт. Сегодня компания поставляет фанеру и изделия в Эстонию, Польшу, Германию, Испанию, Италию, Бельгию, Португалию, Румынию и Сербию.

- В процессе работы, в том числе с европейскими партнерами, мы получали запросы на новые форматы и толщины фанеры. Под каждый такой заказ отрабатывали технологию производства, проводили испытания и, получая необходимый результат, вводили новые позиции в постоянный ассортимент, - говорит Юрий Устинов.

То есть расширение продуктовой линейки происходит синхронно с формированием спроса. К примеру, в 2025 году от одного из европейских партнеров поступил запрос на производство фанерных фланцев для катушек, которые используются в кабельной промышленности.

- Мы изучили потенциальный спрос, рассчитали необходимые производственные мощности, подготовили бизнес-план и приняли решение развивать это направление. Для реализации проекта мы воспользовались программой поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ» от Фонда «Даму». Проект профинансировал Нурбанк – нам была открыта кредитная линия на 100 млн тенге. Полученные средства были направлены на приобретение необходимого производственного оборудования. После его установки и запуска мы освоили серийное производство фанерных фланцев. Сегодня это уже полноценное и активно развивающееся направление нашего предприятия, - комментирует Юрий Устинов.



Стратегия компании заключается в том, продолжает Юрий, чтобы не ограничиваться только производством фанеры и фланцев, а постепенно увеличивать глубину переработки казахстанского сырья и выпускать готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Поэтому компания находится в постоянном поиске возможностей расширения ассортимента и открыта для новых предложений.

- Для нас важен и внутренний рынок Казахстана. Пока объем внутренних поставок значительно меньше экспортного, однако мы рассматриваем казахстанский рынок как одно из перспективных направлений развития. Наша цель - сохранить и расширить экспортную географию, одновременно увеличивая присутствие PETRO BIRCH на внутреннем рынке и предлагая казахстанским предприятиям продукцию отечественного производства, - говорит Юрий Устинов. 

Надежный финансовый партнер

История сотрудничества PETRO BIRCH и Нурбанка началась практически с момента основания компании.

- С Нурбанком нас связывает не только финансирование наших проектов. При открытии компании именно в Нурбанке были открыты наши расчетные счета и с этого времени банк является нашим надежным финансовым партнером. В дальнейшем наше сотрудничество стало развиваться и вышло за рамки обычного банковского обслуживания. Когда возникла необходимость в привлечении финансирования для дальнейшего развития производства, специалисты банка оперативно отреагировали на наш запрос и оказали необходимое сопровождение, - рассказывает Юрий Устинов.



Благодаря сотрудничеству с Нурбанком и использованию государственных инструментов поддержки предпринимательства, отмечает Юрий, компания получила возможность направлять больше ресурсов на развитие предприятия, наращивание производственных мощностей и выполнение экспортных контрактов.

- Особенно важно для нас, что сотрудничество с Нурбанком носит долгосрочный характер. Нурбанк знает нашу компанию практически с момента ее создания, понимает специфику и задачи, которые мы перед собой ставим. Отдельно хотелось бы отметить Зульфию Бекешову, директора филиала Нурбанка в городе Уральске. Благодаря ее профессионализму, личной вовлеченности и пониманию специфики нашего бизнеса взаимодействие с банком выстроено максимально комфортно и конструктивно, - говорит Юрий Устинов.

Сегодня среди первоочередных задач, которые стоят перед PETRO BIRCH, Юрий видит дальнейшую модернизацию оборудования, увеличение производственных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции и наращивание объемов производства. Также PETRO BIRCH планирует увеличить свое присутствие на внутреннем рынке, который для компании является стратегически важным перспективным направлением.

- Сегодня команда компании PETRO BIRCH работает над развитием и масштабированием производства полного цикла, где глубокая переработка сырья и создание продукции с высокой добавленной стоимостью стоят в приоритете. Это позволит создать новые рабочие места, увеличить экспортный потенциал и внести вклад в развитие деревообрабатывающей отрасли Казахстана. В реализации этого важного для нас направления мы рассчитываем на поддержку государства, Фонда развития предпринимательства «Даму» и, конечно же, Нурбанка, - говорит Юрий Устинов.

Лицензия (Универсальная банковская лицензия) на осуществление банковских и иных операций № 1.1.849/146 от 17.08.2026 выдана АРРФР. Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.15/193 от 03.02.2020 выдана АРРФР.

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