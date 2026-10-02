Токаев высказался о глобальных инициативах в сфере искусственного интеллекта

Касым-Жомарт Токаев принял участие в международном форуме AI & Digital Bridge-2026, где заявил о необходимости ответственного подхода к развитию технологий и прокомментировал соглашение ведущих американских IT-компаний о суперинтеллекте, инициированное президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Открывая мероприятие, глава государства подчеркнул, что форум стал уникальной площадкой для евразийского и международного сотрудничества.

- Форум собрал на своей площадке опытных специалистов, вносящих значительный вклад в технологическое развитие мира. Здесь рождаются инновационные идеи, налаживаются деловые контакты, запускаются реальные проекты. Поэтому не будет преувеличением сказать, что AI & Digital Bridge - 2026 - это уникальная платформа, объединившая новаторски мыслящих, креативных и интеллектуальных людей, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на стремительном внедрении искусственного интеллекта в ключевые сферы жизни и высказался об американской инициативе в этой области:

- Хочу отметить недавнее подписание по инициативе президента Дональда Трампа ведущими американскими технологическими компаниями соглашения о суперинтеллекте. Полагаю, что этот подход будет рассматриваться всеми заинтересованными странами как модель, которую можно было бы после тщательного обсуждения принять на глобальном уровне.

Говоря о достижениях Казахстана, президент сообщил, что объем экспорта отечественных IT-услуг превысил 1 миллиард долларов, а решениями пользуются более чем в 100 странах. Республика уже сформировала базовый правовой каркас, включая закон об искусственном интеллекте и Цифровой кодекс. При этом, по словам главы государства, важно соблюдать институциональный баланс:

- Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан - требования должны быть строгими, но не чрезмерно.

Отдельное внимание было уделено кадровому потенциалу и формированию национальной научно-инженерной школы, в чем ключевую роль должен сыграть новый Qazaq AI Research University. Завершая выступление, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан открыт к глобальному технологическому партнерству, а итогом Года цифровизации и искусственного интеллекта должны стать осязаемые результаты для каждого гражданина.