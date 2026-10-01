Человечество перешло предел: население растёт к 12,4 млрд

Международная группа исследователей пришла к выводу, что при сохранении нынешних экологических и ресурсных ограничений Земля могла бы устойчиво поддерживать около 2,5 млрд человек. Это почти в 3,5 раза меньше нынешней численности населения планеты, оцениваемой примерно в 8,3 млрд, передает МойГород со ссылкой на popularmechanics.

При этом авторы исследования не утверждают, что население Земли должно резко сократиться. Речь идёт о расчёте, полученном с помощью конкретной математической модели, которая учитывала исторические изменения темпов роста населения и их связь с экологическими показателями. Работа опубликована в журнале Environmental Research Letters в марте 2026 года.

Как учёные пришли к такому выводу

Исследование возглавил эколог Флиндерского университета Кори Брэдшоу. Учёные проанализировали данные о численности населения за несколько столетий и обратили внимание на существенный перелом, произошедший в середине XX века.

По их данным, до 1950-х годов увеличение численности населения сопровождалось ускорением темпов роста. Однако затем эта зависимость изменилась. К 1962 году темпы прироста населения начали устойчиво снижаться по мере увеличения его общей численности.

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Исследователи назвали этот период началом новой демографической фазы и использовали для анализа модель Рикера. При её применении к данным этой фазы получился прогноз, согласно которому мировое население в будущем может достичь 11,7–12,4 млрд человек в период с 2067 по 2076 год.

А если ту же модель применить к более раннему этапу, когда рост населения сопровождался благоприятными условиями для его увеличения, максимальная численность оценивается примерно в 2,5 млрд человек, которую, согласно расчётам авторов, планета могла бы поддерживать.

Население растёт, а прирост замедляется

Авторы отмечают, что современная демографическая ситуация уже отличается от той, которая наблюдалась в середине прошлого века.

Более половины стран мира имеют рождаемость ниже уровня простого воспроизводства населения — примерно 2,1 ребёнка на женщину. Глобальные темпы роста населения также замедляются. При этом текущая численность человечества продолжает увеличиваться из-за демографической инерции.

Исследователи отдельно подчёркивают, что экологическая нагрузка зависит не только от количества людей, но и от того, сколько ресурсов в среднем потребляет каждый человек.

Большая численность связана с растущей нагрузкой на планету

В работе учёные сопоставили рост населения с несколькими показателями состояния окружающей среды. Они обнаружили тесную связь между увеличением численности людей и ростом общего потребления энергии, добычи полезных ископаемых, производства пластика, выбросов углекислого газа и других показателей.

Авторы обращают внимание и на роль ископаемого топлива. Доступ к нефти, углю и газу позволил человечеству значительно увеличить производство энергии и продовольствия, однако одновременно выросла нагрузка на природные системы.

При этом исследователи не сводят проблему исключительно к демографии. На экологический баланс влияет и уровень потребления на душу населения. Чем выше среднее потребление ресурсов, тем больше нагрузка на окружающую среду.

Что говорят другие исследователи

Оценка в 2,5 млрд человек не является единственным научным расчётом устойчивой численности населения Земли. Разные исследования используют разные критерии, методы и представления о том, что именно считать устойчивостью.

Так, в работе, опубликованной в июле 2026 года в журнале Sustainable Development, другая международная группа авторов рассмотрела долгосрочный сценарий, при котором мировое население постепенно сокращается примерно до 4 млрд человек или менее к 2200 году, одновременно со снижением воздействия на окружающую среду в расчёте на одного человека. Исследователи связали такой сценарий с потенциальным восстановлением природных территорий, сокращением выбросов и снижением давления на ресурсы.

В этой работе также приводятся результаты предыдущих исследований, оценивавших устойчивую численность населения примерно в 3,1 млрд человек при определённых условиях потребления. Один из источников оценивал долгосрочную вместимость планеты примерно в 2,5 млрд человек при нынешнем уровне использования ресурсов и до 8 млрд при значительно меньшем потреблении на душу населения.

Дело не только в количестве людей

Исследователи сходятся в одном: сама по себе численность населения не определяет экологическое будущее планеты.

На состояние Земли одновременно влияют объёмы потребления энергии, воды, земли и сырья, уровень выбросов и эффективность использования ресурсов. Поэтому увеличение населения не обязательно приводит к одинаковому росту нагрузки в разных странах и обществах.

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Авторы исследования в Environmental Research Letters считают, что дальнейшая судьба природных систем будет зависеть от способности человечества изменить способы использования земли, воды, энергии, биоразнообразия и других ресурсов. При этом их оценка в 2,5 млрд человек представляет собой результат определённой модели, а не точный научный предел, одинаково применимый при любых условиях.

Таким образом, обе опубликованные в 2026 году работы рассматривают не столько вопрос о «правильном» количестве людей на Земле, сколько соотношение между численностью населения, уровнем потребления и возможностями природных систем восстанавливаться.