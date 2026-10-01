Самолет столкнулся с пожарной машиной перед взлетом: на борту было 189 человек

Инцидент произошел вечером в среду в аэропорту Фридрихсхафена. Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines, который должен был отправиться в Анталью, столкнулся с находившейся на стоянке пожарной машиной во время движения по территории аэропорта, передает МойГород со ссылкой на SWR.

В результате происшествия левое крыло Boeing 737 получило серьезные повреждения. На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа. По данным полиции, никто из них не пострадал.

Самолет столкнулся с пожарной машиной на пути к взлетной полосе

Рейс в Анталью был запланирован на 17:35. Однако во время маневра разворота на рулежной дорожке самолет столкнулся с пожарной машиной аэропорта.

По словам представителя аэропорта, столкновение произошло практически сразу после начала движения воздушного судна.

После аварии пассажиров попросили покинуть самолет. Им пришлось ждать запасной борт около пяти часов, после чего они смогли продолжить путь в Турцию.

По предварительной оценке полиции, материальный ущерб составил около 300 тысяч евро. Причины столкновения пока устанавливаются.

Пассажиры рассказали о случившемся

Одна из пассажиров, инфлюенсерка под ником juststeffiii, рассказала об инциденте в Instagram и опубликовала видео и фотографии с места происшествия.

По ее словам, самолет только начал движение по рулежной дорожке, когда произошло столкновение.

«Я видел это своими глазами. Мы даже не успели проехать и шести секунд по рулежной дорожке к взлетно-посадочной полосе, как произошло столкновение. Сотрудники аэропорта предлагают пассажирам пиццу и напитки».

После инцидента сотрудники аэропорта постарались помочь пассажирам скоротать время ожидания. Им предоставили напитки и еду.

«Мы глубоко сожалеем о значительной задержке и причиненных неудобствах нашим пассажирам», — заявил представитель аэропорта Бернд Беренд.

Он отметил, что сотрудники аэропорта оказали пассажирам максимально возможную помощь, в том числе организовали питание.

Поврежденный Boeing останется в аэропорту

Для выполнения рейса в Анталью потребовался запасной самолет. По словам представителя аэропорта, соответствующие органы разрешили его вылет в ночное время, несмотря на действующие ограничения.

Поврежденный Boeing 737 останется во Фридрихсхафене до завершения ремонтных работ.

Точная причина столкновения пожарной машины и пассажирского самолета пока не установлена. Обстоятельства инцидента выясняют компетентные органы.