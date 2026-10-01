Пенсионный аннуитет: как превратить пенсионные накопления в пожизненные выплаты

Пенсионное планирование всё чаще становится частью долгосрочной финансовой стратегии. Один из инструментов, который позволяет при соблюдении установленных законодательством условий начать получать регулярные выплаты раньше общеустановленного пенсионного возраста - пенсионный аннуитет.

Для многих работающих казахстанцев вопрос будущего дохода после завершения трудовой деятельности становится актуальным задолго до выхода на пенсию. Помимо формирования пенсионных накоплений, существуют инструменты, которые позволяют заранее определить источник регулярных выплат и обеспечить их на длительный период.

Что такое пенсионный аннуитет

Пенсионный аннуитет - это договор страхования, при котором пенсионные накопления переводятся из Единого накопительного пенсионного фонда в страховую компанию в соответствии с установленными условиями. Взамен клиент получает регулярные страховые выплаты.

Одной из особенностей такого инструмента является возможность начать получать выплаты раньше общеустановленного пенсионного возраста, если человек соответствует предусмотренным законодательством условиям.

При этом выплаты по пенсионному аннуитету являются пожизненными - то есть они осуществляются на протяжении жизни получателя в соответствии с условиями договора, даже если сумма первичного вноса уже исчерпана.

Доход на пенсии можно планировать заранее

В отличие от самостоятельного расходования накоплений, пенсионный аннуитет позволяет заранее определить механизм получения регулярного дохода.

Пенсионный аннуитет предусматривает пожизненные страховые выплаты, а размер выплат зависит, в том числе, от суммы переданных пенсионных накоплений и условий заключённого договора.

Предусмотрена также ежегодная индексация выплат не менее чем на 8% в соответствии с условиями пенсионного аннуитета.

Ещё один важный аспект - защита интересов получателя выплат. Деятельность страховых организаций регулируется законодательством Казахстана, а обязательства по договорам пенсионного аннуитета защищены в рамках системы гарантирования страховых выплат. В случае лишения страховой организации лицензии или наступления иных предусмотренных законодательством обстоятельств обязательства по договору могут быть переданы другой страховой организации в установленном порядке, что позволяет обеспечить непрерывность предусмотренных договором выплат.

Для кого может быть актуален пенсионный аннуитет

Пенсионный аннуитет может рассматриваться людьми, которые имеют достаточные пенсионные накопления и хотят заранее сформировать источник регулярного дохода.

При этом условия заключения договора, необходимая сумма накоплений и возраст клиента зависят от требований законодательства, действующих на момент оформления.

Таким образом, пенсионный аннуитет - это не просто способ получить накопления, а инструмент долгосрочного финансового планирования, позволяющий преобразовать часть пенсионного капитала в регулярные пожизненные выплаты.

Для клиентов Halyk-Life оформление и консультация по пенсионному аннуитету доступны через компанию. Получить дополнительную информацию можно по номеру 7123.