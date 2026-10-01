Записаться к врачу через ИИ стало доступно в Атырау

В 15 поликлиниках и медучреждениях первичного звена Атырауской области заработала единая платформа медицинских коммуникаций на базе искусственного интеллекта - Akylmed AI, сообщает акимат Атырауской области.

К примеру, в городской поликлинике №6 новая система уже охватила свыше 37 тысяч пациентов. Работу цифровой новинки лично оценил аким Атырауской области Болат Акчулаков. Главный помощник пациентов здесь - круглосуточный виртуальный оператор по имени "Асель". Он умеет записывать на прием к врачу, отвечая на самые разные справочные вопросы, и напрямую связан с медицинской информационной системой Damumed. Программа сама сверяется с расписанием специалистов, а данные пациента моментально появляются у доктора в компьютере.

- Платформа выполняет и важную профилактическую работу: она сама приглашает жителей на скрининги, флюорографию и вакцинацию, напоминает незастрахованным гражданам об ОСМС, а также собирает отзывы о качестве обслуживания, принимает жалобы и следит за тем, чтобы их рассматривали вовремя. Такой подход помогает медучреждениям проще и быстрее привлекать людей на профосмотры, - пояснили в акимате.

В той же поликлинике №6 установили терминал самообслуживания с искусственным интеллектом. С его помощью пациенты могут быстро найти нужную информацию или решить мелкие вопросы, не стоя в очередях в регистратуру. Это заметно разгружает персонал, позволяя сотрудникам сосредоточиться на сложных задачах, требующих живого участия.

- Для областного управления здравоохранения разработали общую аналитическую панель по всем подключенным клиникам. В перспективе эти данные выведут в единый ситуационный центр, чтобы в реальном времени мониторить нагрузку на врачей, очереди и поток обращений, - отметили в акимате.

Атырауская область стала первым регионом в стране, где такую систему внедрили централизованно сразу во многих больницах.

На очереди - запуск удобных мобильных сервисов для населения. Аким области поручил разработать специальное приложение, с помощью которого жители смогут сами записываться к врачам на удобное время. Кроме того, через него планируют собирать у пациентов жалобы и симптомы еще до визита в клинику. Врач сможет изучить эти данные заранее, что сэкономит время на опрос, а сама программа сможет подсказывать пользователю базовые рекомендации и справочную информацию на основе введенных симптомов.