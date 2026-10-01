Эко-парк планируют построить в Уральске

Сроки реализации будут зависеть от прохождения необходимых процедур и выделения средств.

По данным городского акимата, в 2027-2028 годах в Уральске продолжатся работы по обновлению, ремонту и реконструкции общественных пространств и развитию инфраструктуры. В городе планируется реконструкция улиц Токсанова, Сейфуллина, Майданова, Егизбаева, Нижняя, Доспанова, Пушкина, Жуковского, Новосельская, Чекменная, Некрасова, Отырар, Алматы, Партизанская, Соколиная, Букеевская и Телеграфная.

Также разработана проектно-сметная документация на средний ремонт улиц Куныскерей и Датова. Кроме того, подготовлены документы на капитальный ремонт дороги Уральск-Саратов. Реализация этих проектов будет зависеть от наличия финансирования.

Один из крупных перспективных проектов - создание Эко-парка. Он предусматривает укрепление береговой линии реки Урал и благоустройство прилегающей территории. Сроки реализации будут зависеть от прохождения необходимых процедур и выделения средств. Окончательный список объектов, сроки и объемы работ на 2027-2028 годы определят с учетом возможностей бюджета и утвержденной проектной документации.

В 2026 году в Уральске также продолжается благоустройство свободных территорий за счет спонсорской помощи предпринимателей. Здесь устанавливают освещение и скамейки, проводят обрезку деревьев, засевают газоны и высаживают зелень.

Кроме того, в рамках "Бюджета народного участия" в 2026 году реализуют семь проектов:

Благоустройство парка "Жағалау" в поселке Деркул,

Благоустройство центрального парка в поселке Деркул,

Благоустройство улицы Т. Бигельдинова в поселке Зачаганск,

Благоустройство бульвара возле дома №32 в 4-м микрорайоне,

Установка детской площадки возле домов №32/1 и №33/3 в микрорайоне Жеңіс,

Установка детской площадки на пересечении улиц Кажымукана и Малина.,

Установка детской площадки возле дома №32/2 по улице С. Датова.

В акимате сообщили, что работы по благоустройству парков, скверов, пешеходных зон и других общественных пространств продолжатся. Также городские власти планируют уделять больше внимания единому архитектурному и визуальному облику Уральска. Этим направлением занимается КГУ "Центр архитектуры и урбанистики".

Напомним, что в Уральске отложили "Аллею любви" - проект ждёт финансирования. При этом в одном из микрорайонов обустраивают новую зону отдыха и спортивную площадку.