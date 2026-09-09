Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Культура Социум

В Уральске отложили «Аллею любви» - проект ждёт финансирования

На данный момент реализуют семь проектов, которые набрали наибольшее количество голосов.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске отложили «Аллею любви» - проект ждёт финансирования
Фото Вячеслава Ступаченко

В редакцию "МГ" обратился Вячеслав Ступаченко. По его словам, он участвовал в программе "Бюджет народного участия" и в марте 2026 года одержал победу с проектом "Аллея любви". Стоимость проекта - 109 миллионов тенге, аллея должна была располагаться от ДК "Зенит" до проспекта Абая. Автор переживает, что его проект останется нереализованным.

- Со мной весной связался сотрудник ЖКХ и спросил, где и как я хочу, чтобы этот проект был реализован. Я показал ему обширную картинку скульптуры и сказал, чтобы по обе стороны тротуара было ограждение, так как по краям проходит дорога. Также предложил сделать газон, уложить брусчатку, установить лавочки и арки. В итоге он сказал, что будет держать меня в курсе. Недавно я ему написал, но он не отвечает. Тогда я написал жалобу через eGov в акимат, потому что переживаю, что проект так и не начнут реализовывать. В следующем году может победить уже другой проект, и этот просто забудется, - говорит автор проекта.

Главный баннер

В городском акимате пояснили, что проект "Аллея любви" набрал одно из наименьших количеств голосов в рамках "Бюджета народного участия". Из-за ограниченного финансирования сейчас в первую очередь реализуют проекты, набравшие больше всего голосов. Всего на сегодняшний день реализуются семь таких проектов. Аллея будет реализована в установленном порядке после выделения необходимого финансирования и решения вопроса о его источнике.

Напомним, что в Уральске 300 миллионов тенге потратят на проекты благоустройства, выбранные жителями. Планируют реализовать девять проектов. 

Фото Вячеслава Ступаченко
Фото Вячеслава Ступаченко

Фото Вячеслава Ступаченко
Фото Вячеслава Ступаченко

Фото Вячеслава Ступаченко
Фото Вячеслава Ступаченко

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article