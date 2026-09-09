В Уральске отложили «Аллею любви» - проект ждёт финансирования

В редакцию "МГ" обратился Вячеслав Ступаченко. По его словам, он участвовал в программе "Бюджет народного участия" и в марте 2026 года одержал победу с проектом "Аллея любви". Стоимость проекта - 109 миллионов тенге, аллея должна была располагаться от ДК "Зенит" до проспекта Абая. Автор переживает, что его проект останется нереализованным.

- Со мной весной связался сотрудник ЖКХ и спросил, где и как я хочу, чтобы этот проект был реализован. Я показал ему обширную картинку скульптуры и сказал, чтобы по обе стороны тротуара было ограждение, так как по краям проходит дорога. Также предложил сделать газон, уложить брусчатку, установить лавочки и арки. В итоге он сказал, что будет держать меня в курсе. Недавно я ему написал, но он не отвечает. Тогда я написал жалобу через eGov в акимат, потому что переживаю, что проект так и не начнут реализовывать. В следующем году может победить уже другой проект, и этот просто забудется, - говорит автор проекта.

В городском акимате пояснили, что проект "Аллея любви" набрал одно из наименьших количеств голосов в рамках "Бюджета народного участия". Из-за ограниченного финансирования сейчас в первую очередь реализуют проекты, набравшие больше всего голосов. Всего на сегодняшний день реализуются семь таких проектов. Аллея будет реализована в установленном порядке после выделения необходимого финансирования и решения вопроса о его источнике.

Напомним, что в Уральске 300 миллионов тенге потратят на проекты благоустройства, выбранные жителями. Планируют реализовать девять проектов.

Фото Вячеслава Ступаченко

Фото Вячеслава Ступаченко