По проекту "Бюджет народного участия" будут реализованы 9 проектов.

В акимате города сообщили, что создание комфортной городской среды остается одной из приоритетных задач. Особое внимание уделяется благоустройству дворов и установке детских игровых площадок. За 2023–2025 годы в городе благоустроили 24 двора. Благодаря сэкономленным средствам удалось обновить еще 8 дворовых территорий. Во дворах появились современные детские и спортивные площадки, новое асфальтовое покрытие, освещение и зеленые насаждения.

На 2026-2027 годы запланировано обновление еще 30 дворов. Сейчас специалисты готовят необходимую проектную документацию. В новых проектах предусмотрены детские игровые комплексы, спортивные площадки и зоны отдыха для жителей.

Дополнительные возможности для благоустройства дает проект "Бюджет народного участия". В этом году на его реализацию выделено 300 миллионов тенге. По итогам голосования жителей отобраны 9 проектов, три из которых связаны с установкой и обновлением детских площадок в разных районах города.

Также к улучшению городской среды подключается и бизнес. Некоторые предприниматели готовы за собственные средства благоустроить более 10 общественных пространств.

Представленные инициативы были рассмотрены экспертным советом, по итогам которого отобраны 9 проектов:

Благоустройство центрального парка в посёлке Деркул;

Установка детской игровой площадки во дворах домов 32/1 и 33/3 в микрорайоне Жеңіс;

Аллея любви;

Аллея имени Т. Бигелдинова в посёлке Зачаганск;

Установка детской игровой площадки на улицах Кажымукана и Малина;

Благоустройство территории перед детским садом "Мурагер" в 10-м микрорайоне;

Обустройство бульвара для жителей возле дома №32 в 4-м микрорайоне;

Установка детской игровой площадки по адресу: ул. С. Датова, дом 32/2;

Благоустройство подъездной дороги к дому №3 в микрорайоне Жана Орда.

Напомним, что заявки на проект "Бюджет народного участия" принимались с 19 января по 28 февраля на официальном сайте акимата города. После завершения приёма заявок их рассмотрел экспертный совет. Затем с 23 марта по 10 апреля жители могли проголосовать за понравившиеся проекты в электронном формате.

В 2025 году из 30 поданных предложений одобрили 11. На эти проекты выделили 141 миллион тенге. Самый дорогой проект - мини-сквер в Жана Орде, его стоимость составляет 33 миллиона тенге.