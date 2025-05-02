На 11 проектов Бюджета народного участия выделили 141 миллион тенге. Самый дорогой — мини-сквер в микрорайоне Жана Орда.

По информации пресс-службы акимата, проекты по программе «Бюджет народного участия», которые не удалось реализовать в 2024 году из-за паводка, перенесли на 2025 год. Из 30 поданных предложений одобрили 11.

Вот список проектов, которые выполнят в этом году:

Благоустройство и озеленение улицы Гагарина (с ул. Датова до ул. Урдинская);

Освещение улицы Перевалочно-Набережная 12;

Озеленение города;

Мини сквер Жана Орда 15;

Обустройство детской и спортивной площадок и строительства хоккейной коробки в селе Меловые горки;

Освещение и асфальтирование квадрата по улице Сыбага;

Обустройство уголка отдыха на въезде на улицу Курмангалиева;

Сквер рядом с домом по ул.Ружейникова 10;

Сквер по улице Сарайшык рядом с домом №55;

Сквер по улице Курмангазы рядом с домом №33;

На эти проекты выделили 141 миллион тенге. Самый дорогой проект — мини-сквер в Жана Орде, его стоимость составляет 33 миллиона тенге. Контроль за реализацией проектов ведёт городской отдел ЖКХ, ПТиАД. При выборе проектов учитывали благоустройство территорий, озеленение, ремонт и строительство тротуаров, пандусов и арыков, обустройство парков, скверов и пешеходных зон, установку и ремонт скамеек, урн, беседок и спортивного оборудования, а также санитарное состояние и ликвидацию свалок.

Напомним, что в этом году начали реконструкцию набережной Урала у стелы и сквера Журналистов. Также в этом году на 1,6 млрд тенге укрепят берег в районе Куреней. Еще отремонтируют пешеходный мост в парке культуры и отдыха.



