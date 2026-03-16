Президент выступил с заявлением после публикации результатов экзитполов референдума по новой Конституции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что 15 марта будет ежегодно отмечаться как День Конституции. Об этом он сообщил после оглашения результатов экзитполов республиканского референдума по новой Конституции.

Глава государства выступил с заявлением в студии «Қазмедиа орталығы», где отметил, что граждане страны приняли активное участие в голосовании и поддержали конституционную реформу.

– Можно с уверенностью сказать, что Казахстан сделал свой исторический выбор в пользу новой Конституции. Таким образом, наш народ в ходе голосования предопределил дальнейший ход истории и судьбу республики. Ваше волеизъявление навечно останется в мировой летописи, потому что оно стало истинным символом патриотизма, присущего нашим соотечественникам. Отныне 15 марта мы будем ежегодно отмечать в качестве одного из главных праздников – Дня Конституции, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что общенациональный референдум прошёл открыто и на высоком уровне. По его словам, как казахстанские, так и международные наблюдатели отметили соблюдение всех требований закона и демократических норм.

Глава государства также напомнил, что окончательные итоги волеизъявления граждан будут подведены Центральной комиссией референдума в установленном законом порядке. При этом, по его словам, уже сейчас можно говорить о высокой гражданской активности казахстанцев.

– Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Благодарю всех, кто пришёл на участки и чётко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего общества. Для того, чтобы Казахстан стал прогрессивной, передовой и конкурентоспособной страной, нам исключительно важно сохранять мир и дружбу, проявлять терпение и настойчивость, креативность и усердие, трудолюбие и ответственность, – отметил президент.

По его словам, Конституция, получившая всенародную поддержку, станет важным ориентиром для дальнейшего развития государства.

Тем временем в Казахстане опубликованы предварительные результаты экзитполов республиканского референдума по новой Конституции.

Согласно исследованию Института евразийской интеграции, проведённому по заказу агентства «Хабар», 86,7% участников опроса поддержали предложенные изменения.

Опрос проводился на выходе из участков для голосования в 17 областях и трёх мегаполисах. Исследование охватило 200 участков — 129 в городах и 71 в сельской местности. Всего было опрошено около 30 тысяч респондентов. Погрешность результатов составляет не более 1%.

Кроме того, по данным Института комплексных социальных исследований «СОЦИС-А», за принятие новой Конституции высказались 87,4% опрошенных граждан.

При этом отмечается, что результаты экзитполов не являются официальными итогами голосования. Окончательные результаты референдума будут объявлены после завершения подсчёта голосов Центральной комиссией референдума.