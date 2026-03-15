По состоянию на 20:30 15 марта в ЗКО явка составила 68,94%.

В Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по проекту новой Конституции. Все избирательные участки в стране закрылись в 20:00.

После закрытия участков избирательные комиссии приступили к подсчёту бюллетеней. Согласно действующему законодательству, на подсчёт голосов отводится не более 12 часов с момента его начала.

Как сообщили в ЦИК, по состоянию на 20:30 явка составила 73,24%. В голосовании приняли участие 9 126 850 человек. В Западно-Казахстанской области проголосовали 68,94% участников референдума.

Наиболее активными на референдуме оказались жители Кызылординской (93,04%), Актюбинской (87,05%) и Восточно-Казахстанской (86,42%) областей.

Высокая активность также зафиксирована в Жамбылской (85,06%), Карагандинской (84,30%) и Туркестанской (84,03%) областях.

Самый низкий показатель явки отмечен в Алматы — 33,43%.

В столице Казахстана участие в голосовании приняли 60,36% избирателей, а в Шымкенте — 75,82%.

Явка по регионам

область Абай — 75,45%

Акмолинская область — 79,82%

Актюбинская область — 87,05%

Алматинская область — 71,46%

Атырауская область — 74,04%

Западно-Казахстанская область — 68,94%

Жамбылская область — 85,06%

область Жетісу — 78,49%

Карагандинская область — 84,30%

Костанайская область — 81,21%

Кызылординская область — 93,04%

Мангистауская область — 77,89%

Павлодарская область — 75,51%

Северо-Казахстанская область — 70,52%

Туркестанская область — 84,03%

область Ұлытау — 73,15%

Восточно-Казахстанская область — 86,42%

Астана — 60,36%

Алматы — 33,43%

Шымкент — 75,82%

Предварительные итоги голосования огласит Центральная комиссия референдума.

Голосование за рубежом продолжается из-за разницы во времени. Последним закроется участок в Сан-Франциско — 16 марта в 08:00 по времени Астаны.

Окончательные итоги референдума ЦИК должен подвести не позднее семи дней после голосования — до 21 марта 2026 года.