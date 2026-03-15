В Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по проекту новой Конституции. Все избирательные участки в стране закрылись в 20:00.
После закрытия участков избирательные комиссии приступили к подсчёту бюллетеней. Согласно действующему законодательству, на подсчёт голосов отводится не более 12 часов с момента его начала.
Как сообщили в ЦИК, по состоянию на 20:30 явка составила 73,24%. В голосовании приняли участие 9 126 850 человек. В Западно-Казахстанской области проголосовали 68,94% участников референдума.
Наиболее активными на референдуме оказались жители Кызылординской (93,04%), Актюбинской (87,05%) и Восточно-Казахстанской (86,42%) областей.
Высокая активность также зафиксирована в Жамбылской (85,06%), Карагандинской (84,30%) и Туркестанской (84,03%) областях.
Самый низкий показатель явки отмечен в Алматы — 33,43%.
В столице Казахстана участие в голосовании приняли 60,36% избирателей, а в Шымкенте — 75,82%.
Явка по регионам
область Абай — 75,45%
Акмолинская область — 79,82%
Актюбинская область — 87,05%
Алматинская область — 71,46%
Атырауская область — 74,04%
Западно-Казахстанская область — 68,94%
Жамбылская область — 85,06%
область Жетісу — 78,49%
Карагандинская область — 84,30%
Костанайская область — 81,21%
Кызылординская область — 93,04%
Мангистауская область — 77,89%
Павлодарская область — 75,51%
Северо-Казахстанская область — 70,52%
Туркестанская область — 84,03%
область Ұлытау — 73,15%
Восточно-Казахстанская область — 86,42%
Астана — 60,36%
Алматы — 33,43%
Шымкент — 75,82%
Предварительные итоги голосования огласит Центральная комиссия референдума.
Голосование за рубежом продолжается из-за разницы во времени. Последним закроется участок в Сан-Франциско — 16 марта в 08:00 по времени Астаны.
Окончательные итоги референдума ЦИК должен подвести не позднее семи дней после голосования — до 21 марта 2026 года.