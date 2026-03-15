Для наблюдения за ходом голосования на референдуме в Западно-Казахстанской области были аккредитованы 23 организации.

За ходом республиканского референдума в Западно-Казахстанской области следили более трёх тысяч наблюдателей. Они присутствовали на участках с самого утра и контролировали соблюдение всех процедур голосования — от подготовки кабинок и урн, до подсчёта бюллетеней. Представители общественных организаций отметили, что процесс прошёл спокойно, участки были хорошо подготовлены, а нарушений не обнаружено.

Для наблюдения за ходом голосования на референдуме в Западно-Казахстанской области были аккредитованы 23 организации. По словам представителей коалиции общественных наблюдателей, работа была выстроена так, чтобы покрыть наблюдением максимальное число участков и при необходимости быстро реагировать на потенциальные нарушения.

— На участке референдума Nº219 в селе Казталов процесс голосования проходил в соответствии с требованиями закона, в открытой и спокойной обстановке. Нарушений выявлено не было как во время голосования, так и при подсчёте голосов. В целом отчёты членов комиссии и результаты наблюдения совпадают. Порядок голосования соблюдался, всё прошло спокойно, открыто и в рамках закона. Кроме того, граждане показали высокую явку, — отметил представитель местного общественного объединения «Жария» Мэлс Залиев.

Таким образом, в день референдума в регионе работали более трёх тысяч наблюдателей. Большинство из них представляли республиканские общественные объединения, зарегистрированные в Центральной комиссии референдума. Ещё 680 человек направили общественные организации, аккредитованные в областной комиссии.

– Процесс голосования уже завершён, сейчас подводим итоги. День наблюдателя у меня выдался насыщенным, поток граждан не прекращался до самого конца голосования. Приятно, что работа комиссии референдума была хорошо организована, это обеспечило бесперебойную работу участка. Нарушений мной как наблюдателем не выявлено. Судя по настрою людей, пришедших на голосование, они возлагают большие надежды на итоги референдума, – поделился независимый наблюдатель от молодёжной общественной организации «Интеграл» Уркен Гумаров.

Директор филиала Коалиции общественных наблюдателей «Дауыс» Асхат Окшебаев также отметил отсутствие нарушений.