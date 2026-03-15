Синоптики отмечают, что в марте на западе Казахстана погода остаётся переменчивой — возможны чередования потепления и похолодания, а также осадки.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на западе Казахстана 16 марта

По данным сервиса Gismeteo, в регионах прогнозируется переменная облачность, местами возможны осадки и порывистый ветер.

В Западно-Казахстанской области днём около +3…+5°C, ночью −3…−5°C. Ожидается переменная облачность, возможен дождь со снегом и ветер.

Днём в Атырауской области ожидается +6…+8°C, ночью около 0…−2°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду, местами осадки и умеренный ветер.

В Актюбинской области температура днём составит около 0…+2°C, ночью −2…−4°C. Возможен дождь со снегом, ветер усилится до 9–14 м/с.

В Мангыстауской области будет теплее: днём +9…+11°C, ночью +3…+5°C. Ожидается переменная облачность, возможен дождь.