В Жылыойском районе Атырауской области зафиксирован массовый падёж овец и коз, вызванный резким ухудшением погодных условий.

По данным районной ветеринарной службы, 2-3 июня после продолжительных дождей в отдельных районах также прошёл сильный град. Наибольший ущерб понесли хозяйства, расположенные в 100-120 километрах от Кульсары. Особенно пострадали участки "Желтау" и "Сарыарка", где в 11 крестьянских хозяйствах погибло около тысячи овец.

Отмечается, что животные были недавно острижены и не смогли перенести резкое похолодание и осадки, что стало одной из причин массового падежа.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место были оперативно направлены 5 специалистов и 1 единица техники "Жылыойской районной ветеринарной станции" КГП на ПХВ.

- В ходе обследования установлено, что ущерб зафиксирован также в ряде хозяйств Косшагылского сельского округа, города Кульсары и Майкомгенского сельского округа. В частности: КХ "Магиллан" - 150 голов, КХ "Алдияр" - 40, КХ "Балгын" - 340, КХ "Хасан" - 182, КХ "Сарман" - 20, КХ "Нур-Айбек" - 222, КХ "Закирбай" - 73, КХ "Жаксыгали" - 71, ИП "Асылбек" - 20, КХ "Ай Агро" - 100, КХ "Байракбай" - 20 голов, - сообщил аким Косшагылского сельского округа Жангазы Еркинов.

Сегодня стало известно, что общий ущерб составил 1238 голов мелкого рогатого скота. Погибший скот уже захоронен. Несмотря на значительные потери, режим чрезвычайной ситуации в районе не объявлялся, а компенсации за погибших животных не предусмотрены.