На 30 млн тенге оштрафовали операторов сотовой связи в ЗКО

Такое количество штрафов наложено только за первое полугодие.

Мобильная связь и интернет давно стали для нас базовой потребностью. В Западно-Казахстанской области сейчас активно пытаются подтянуть качество сети в районах, ведь из 405 сел региона доступ к интернету имеют 372 (92%), а обычная голосовая связь есть в 376 сёлах (93%).

По словам руководителя управления цифровых технологий ЗКО Нургисы Камашева, только за первое полугодие 2026 года Межрегиональная инспекция связи провела 14 внеплановых проверок. Ловили операторов на несоответствии стандартам качества.

Компании оштрафовали в общей сложности на 30 миллионов:

Beeline досталось больше всех - 17 млн тенге штрафа;

Kcell наказали на 9,7 млн тенге;

Tele2/Altel отделался суммой в 3,3 млн тенге.

Для сравнения: за весь прошлый, 2025 год, операторов в ЗКО штрафовали 21 раз на общую сумму 38,2 миллиона тенге.

А что по развитию сети?