На 30 млн тенге оштрафовали операторов сотовой связи в ЗКО

Мобильная связь и интернет давно стали для нас базовой потребностью. В Западно-Казахстанской области сейчас активно пытаются подтянуть качество сети в районах, ведь из 405 сел региона доступ к интернету имеют 372 (92%), а обычная голосовая связь есть в 376 сёлах (93%).
По словам руководителя управления цифровых технологий ЗКО Нургисы Камашева, только за первое полугодие 2026 года Межрегиональная инспекция связи провела 14 внеплановых проверок. Ловили операторов на несоответствии стандартам качества.
Компании оштрафовали в общей сложности на 30 миллионов:
- Beeline досталось больше всех - 17 млн тенге штрафа;
- Kcell наказали на 9,7 млн тенге;
- Tele2/Altel отделался суммой в 3,3 млн тенге.
Для сравнения: за весь прошлый, 2025 год, операторов в ЗКО штрафовали 21 раз на общую сумму 38,2 миллиона тенге.
А что по развитию сети?
- Параллельно операторы все же пытаются модернизировать инфраструктуру. За прошлый год новые базовые станции появились в 21 селе и на двух пограничных пунктах пропуска, а еще в 202 сёлах обновили старое оборудование. Планы на 2026 год тоже масштабные. Совместно с Beeline и Kcell чиновники обещают поставить новые вышки в Уральске, Аксае и 10 селах, а в 8 населенных пунктах - провести модернизацию. К слову, с начала года новые базовые станции уже успели запустить в четырех селах: Томпак (Акжайыкский район), Кирсаново и Красный Урал (район Байтерек), Куспанколь (Сырымский район), - рассказал Нургиса Камашев.