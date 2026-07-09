Сигареты снова подорожают в Казахстане

Новые тарифы затронут не только классические сигареты с фильтром и без, но также папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.

Министерство финансов подготовило проект приказа о повышении минимальных розничных цен на табачную продукцию. Документ уже размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА". Новые тарифы затронут не только классические сигареты с фильтром и без, но также папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.

На сегодняшний день законодательный порог стоимости пачки из 20 сигарет составляет 970 тенге. После вступления приказа в силу продажа продукции по цене ниже новой установленной планки будет запрещена.

В Минфине необходимость такого шага объясняют комплексным подходом к налоговой и ценовой политике. Ведомство рассчитывает, что индексация цен поможет:

снизить объемы потребления табака среди населения;

увеличить налоговые поступления в государственный бюджет;

сократить долю нелегального рынка.

Обсуждение проекта продлится до 20 июля, после чего документ может быть принят и вступить в силу.

Стоит отметить, что это уже не первое повышение цен в текущем году: в начале 2026 года минимальная стоимость сигарет была зафиксирована на действующем сейчас уровне в 970 тенге.

