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Социум

Сигареты снова подорожают в Казахстане

Новые тарифы затронут не только классические сигареты с фильтром и без, но также папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.
Варвара Тыщенко
Сигареты снова подорожают в Казахстане
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство финансов подготовило проект приказа о повышении минимальных розничных цен на табачную продукцию. Документ уже размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА". Новые тарифы затронут не только классические сигареты с фильтром и без, но также папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.

На сегодняшний день законодательный порог стоимости пачки из 20 сигарет составляет 970 тенге. После вступления приказа в силу продажа продукции по цене ниже новой установленной планки будет запрещена.

В Минфине необходимость такого шага объясняют комплексным подходом к налоговой и ценовой политике. Ведомство рассчитывает, что индексация цен поможет:

  • снизить объемы потребления табака среди населения;
  • увеличить налоговые поступления в государственный бюджет;
  • сократить долю нелегального рынка.

Обсуждение проекта продлится до 20 июля, после чего документ может быть принят и вступить в силу.

Стоит отметить, что это уже не первое повышение цен в текущем году: в начале 2026 года минимальная стоимость сигарет была зафиксирована на действующем сейчас уровне в 970 тенге.
 

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