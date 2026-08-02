Из ЗКО выдворят иностранца, который приехал строить гараж

В районе Байтерек полицейские выявили очередное нарушение миграционного законодательства. Гражданина Узбекистана привлекли к ответственности за нелегальную трудовую деятельность.

В Западно-Казахстанском областном суде рассмотрели дело о нарушении миграционного законодательства. Гражданин Узбекистана получил официальное разрешение на работу, однако документ действовал исключительно на территории Бурлинского района (в городе Аксай).

Несмотря на это, иностранец приехал в поселок Жайык района Байтерек, где занялся строительством гаража без разрешительных документов от местного исполнительного органа. В суде мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что приехал в Жайык всего на несколько дней по приглашению знакомых ради подработки.

Суд признал его виновным по части 5 статьи 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем законодательства РК в сфере миграции, выразившееся в осуществлении трудовой деятельности без получения разрешения».В качестве наказания правонарушителю назначено административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.