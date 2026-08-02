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Социум

В ЗКО заготовили 1,3 млн тонн кормов на зиму

К предстоящей зимовке 2026-2027 годов в области необходимо заготовить 2,3 миллиона тонн сена.
Арайлым Усербаева
В ЗКО заготовили 1,3 млн тонн кормов на зиму
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов провёл совещание по развитию агропромышленного комплекса. На встрече обсудили экономический рост в сельском хозяйстве, ход заготовки кормов и реализацию программ льготного кредитования.

По итогам первого полугодия 2026 года объём валовой продукции сельского хозяйства в регионе составил 118,4 миллиарда тенге. Чтобы достичь установленного правительством показателя в 105,2%, замакима поручил нарастить производство мяса, молока и яиц, а также обеспечить своевременную и полную сдачу статистической отчётности.

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К предстоящей зимовке 2026–2027 годов в области необходимо заготовить 2,3 миллиона тонн сена. На сегодняшний день скошено и убрано 1,3 миллиона тонн, что составляет 57,4% от общего плана.

По итогам совещания Калияр Айтмухамбетов дал акимам районов и руководителям профильных ведомств ряд поручений:

  • Увеличить темпы заготовки кормов на зиму;
  • Эффективно использовать программы государственной поддержки (включая льготные кредиты «Игілік» и «Береке»);
  • Актуализировать данные по имеющейся сельскохозяйственной технике.

Напомним, стоимость одного рулона сена (весом 250 кг) в ЗКО варьируется от 3 500 до 10 тысяч тенге. Цена традиционно зависит от баланса спроса и предложения в конкретном регионе - на юге области корма стоят дороже, на севере - дешевле.

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