Сколько стоит рулон сена в ЗКО и ожидать ли подорожания кормов

Чиновники рассказали, как дожди повлияли на сенокос и вырастут ли цены на корма.

Лето в ЗКО выдалось аномально дождливым - осадков выпало в два раза больше нормы. С одной стороны, это помогло вырастить отличный травостой после трех лет засухи, с другой - усложнило сушку сена. О том, как регион справляется с сенокосной кампанией, вырастут ли цены на корма для частников и хватает ли фермерам техники, в интервью рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев.

По его словам, последние три года в регионе были засушливыми, из-за чего южные районы ЗКО остро ощущали нехватку кормов. В этом году ситуация изменилась кардинально.

- Обилие осадков благоприятно отразилось на урожайности сена. По данным на 30 июня, средняя урожайность по области составила 4,1 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был всего 2,7 ц/га, - отметил замглавы ведомства.

При этом дожди все же создают трудности: фермерам периодически приходится приостанавливать работы в поле, однако в целом кампания идет своим чередом, без критических смещений графиков. Выделять лидеров или аутсайдеров среди районов в управлении не стали, подчеркнув, что темпы заготовки нарастают повсеместно.

Трава, скошенная в сырую погоду, быстро портится и покрывается плесенью. В управлении сельского хозяйства дали четкие рекомендации фермерам, как не потерять урожай.

Не закатывать влажную траву в рулоны.

Прессование допускается только при влажности в пределах 25-30%.

Давать траве отлежаться в поле. Если влажность тюков или рулонов превышает 20%, их необходимо оставить на 2-3 дня для просушки при хорошей погоде.

Главное правило - не спешить везти сено к месту хранения, пока оно полностью не просохнет.

Чтобы обеспечить сытую зимовку для 1 млн 247,3 тысячи условных голов скота (сюда входят животные как крупных крестьянских хозяйств, так и личных подворий), региону требуется колоссальный объем кормов.

Общий план заготовки на сезон:

Сено - 2 млн 298,4 тысячи тонн;

Концентрированные корма - 271,5 тысячи тонн;

Силос - 18 тысяч тонн;

Сенаж - 12 тысяч тонн.

По состоянию на конец июня аграрии скосили 852,1 тысячи гектаров угодий. Заготовлено 352,3 тысячи тонн сена (15,3% от плана). Однако паники нет: во-первых, с прошлого года у фермеров остался солидный неприкосновенный запас в 141,5 тысячи тонн сена. С его учетом общая обеспеченность региона уже составляет 21,5%. Во-вторых, заготовка силоса и концентрированных кормов традиционно начнется чуть позже. Под сеяные кормовые культуры в этом году отведено 215 тысяч гектаров.

Жителей сел и владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) волнует главный вопрос: не взлетят ли цены на корма из-за капризов погоды? В профильном ведомстве успокоили: роста цен не прогнозируется, так как травы в этом году много.

Сейчас стоимость одного рулона сена (весом 250 кг) в ЗКО варьируется от 3 500 до 10 тысяч тенге. Цена традиционно зависит от баланса спроса и предложения в конкретном регионе - на юге области корма стоят дороже, на севере - дешевле.

А вот субсидий на удешевление кормов в этом году ждать не стоит. Государство выделяет их только в случае объявления ЧС или аномальной засухи, подтвержденной "Казгидрометом". Нынешний же год аграрные чиновники называют весьма благоприятным, поэтому в госсубсидиях нет необходимости.

По словам Рустема Зулкашева, для поддержки фермеров область выделила 2,2 тысячи тонн льготного дизельного топлива специально на сенокос (основной этап выдачи ГСМ на весенне-полевые работы завершился 15 июня).

- Этого объема полностью хватит для проведения кампании. Реализует дизель оператор ТОО "NEFTEK Operating" по цене 270 тенге за литр. Это одна из самых низких цен на гарантированное дизтопливо по всему Казахстану, - сообщил Рустем Зулкашев.

Проблем с техникой и запчастями в регионе также не зафиксировано. За последние три года машинно-тракторный парк области обновился на 16,5%. Только с начала 2026 года западноказахстанские аграрии купили в лизинг более тысячи единиц сельхозтехники на сумму 11,2 млрд тенге. Покупать новые современные косилки и пресс-подборщики фермерам помогают госпрограммы: льготное кредитование под 5% годовых и субсидирование до 30% от стоимости техники.