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Культура Социум

«LOTUS FEST-2026»: в церемонии открытия фестиваля приняли участие около 3 тысяч человек

В официальной части мероприятия принял участие аким Курмангазинского района Абат Жангалиев, который поздравил жителей и гостей с открытием фестиваля.
Жулдызхан Хасангалиева
«LOTUS FEST-2026»: в церемонии открытия фестиваля приняли участие около 3 тысяч человек
Фото РСК Атырауской области

В селе Тениз Курмангазинского района состоялась торжественная церемония открытия культурно-туристического фестиваля «LOTUS FEST-2026», сообщает Региональная служба коммуникаций.

В официальной части мероприятия принял участие аким Курмангазинского района Абат Жангалиев, который поздравил жителей и гостей с открытием фестиваля.

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– Поздравляю всех с открытием  «LOTUS FEST-2026». Этот фестиваль не только знакомит широкую общественность с природной красотой лотосовых полей, но и способствует повышению туристического потенциала региона. Такие уникальные природные объекты позволят увеличить число гостей, посещающих Атыраускую область, – отметил аким района.

Праздничная программа продолжилась концертными выступлениями. Перед зрителями выступили этнофольклорный ансамбль «Sarmad», народный танцевальный ансамбль «Жайық қызы», а также эстрадный исполнитель Куандык Рахым.

Фестиваль направлен на популяризацию природных особенностей лотосовых полей, а также широкое продвижение культурного и туристического потенциала региона.

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