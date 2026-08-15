«LOTUS FEST-2026»: в церемонии открытия фестиваля приняли участие около 3 тысяч человек

В официальной части мероприятия принял участие аким Курмангазинского района Абат Жангалиев, который поздравил жителей и гостей с открытием фестиваля.

В селе Тениз Курмангазинского района состоялась торжественная церемония открытия культурно-туристического фестиваля «LOTUS FEST-2026», сообщает Региональная служба коммуникаций.

В официальной части мероприятия принял участие аким Курмангазинского района Абат Жангалиев, который поздравил жителей и гостей с открытием фестиваля.



– Поздравляю всех с открытием «LOTUS FEST-2026». Этот фестиваль не только знакомит широкую общественность с природной красотой лотосовых полей, но и способствует повышению туристического потенциала региона. Такие уникальные природные объекты позволят увеличить число гостей, посещающих Атыраускую область, – отметил аким района.

Праздничная программа продолжилась концертными выступлениями. Перед зрителями выступили этнофольклорный ансамбль «Sarmad», народный танцевальный ансамбль «Жайық қызы», а также эстрадный исполнитель Куандык Рахым.

Фестиваль направлен на популяризацию природных особенностей лотосовых полей, а также широкое продвижение культурного и туристического потенциала региона.