Как не отдать деньги киберпреступникам: главные правила финансовой безопасности

Финансовый рынок Казахстана перешел на новые стандарты защиты от хакеров и кибермошенников. С 12 июля 2026 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обязало все финансовые организации соблюдать жесткие требования по информационной безопасности.

Теперь банки обязаны держать оборону по всем фронтам: грамотно управлять киберрисками, мгновенно реагировать на любые инциденты, защищать информационные системы от сбоев, а также регулярно нанимать экспертов для проверки систем на уязвимости (тестирование на проникновение). Регулятор обещает следить за этим строго: за нарушениями последуют внеплановые проверки и жесткие меры реагирования.

Однако техническая защита банков - это лишь половина дела. Огромную роль в борьбе с цифровой преступностью играют сами клиенты, ведь мошенники чаще всего бьют по самому уязвимому звену - человеческому фактору.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, эксперты рекомендуют соблюдать простые, но жизненно важные правила цифровой гигиены:

Скачивайте приложения только из официальных магазинов и вовремя их обновляйте.

Игнорируйте сомнительные ссылки в мессенджерах и СМС, а перед вводом личных данных всегда проверяйте адрес сайта.

Никому не переводите деньги по указке незнакомцев и никогда не принимайте финансовые решения в спешке или поддаваясь панике.

Избегайте публичного Wi-Fi для проведения банковских операций.

Поставьте надежные пароли , включите двухфакторную аутентификацию и установите антивирус.

Держите в секрете PIN-коды, СМС-пароли и CVV-коды карт.

Подключите СМС-уведомления, чтобы сразу видеть любые списания со счета.

Если вам звонят или пишут в мессенджере якобы из банка или госструктур, требуют срочно перевести деньги, просят назвать код из СМС, скачать неизвестное приложение или дать удаленный доступ к телефону - кладите трубку. Это мошенники. Перепроверяйте любые тревожные новости самостоятельно, позвонив по официальному номеру организации.