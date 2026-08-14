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Социум

«Казахмыс» исследует глубокие горизонты месторождения «Абыз»

В рамках программы предусмотрено бурение шести поисково-разведочных скважин общей протяженностью 5 100 метров.
Жулдызхан Хасангалиева
«Казахмыс» исследует глубокие горизонты месторождения «Абыз»
Фото «Казахмыс»

На золото-полиметаллическом месторождении «Абыз» в Карагандинской области ведутся геологоразведочные работы, направленные на детальное изучение глубоких горизонтов и оценку перспектив дальнейшего восполнения минерально-сырьевой базы. Об этом сообщили в телегамм-канале KAZAKHMYS. Месторождение входит в состав филиала «Qaragayly Tau-ken ondirisi» ТОО «Корпорация Казахмыс» и разрабатывается с 2005 года.



В рамках программы предусмотрено бурение шести поисково-разведочных скважин общей протяженностью 5 100 метров. Работы проводятся для проверки ранее выявленных геофизических и геохимических аномалий и изучения перспектив глубоких горизонтов месторождения. На сегодняшний день пройдено более 1 400 погонных метров.

Полученный в ходе бурения керн проходит комплексное геологическое исследование. Результаты позволят специалистам уточнить трехмерную геологическую модель месторождения на глубоких горизонтах, определить перспективные участки и оценить возможности дальнейшего наращивания минерально-сырьевой базы рудника.

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Развитие минерально-сырьевой базы является одним из стратегических направлений Группы «Казахмыс». В 2026 году компания увеличила финансирование геологоразведочных работ и наращивает объемы бурения на перспективных участках в регионах присутствия. Геологоразведка направлена как на более детальное изучение действующих месторождений, так и на поиск новых рудных тел и оценку потенциала глубоких горизонтов.

Результаты работ на месторождении «Абыз» станут основой для дальнейшей оценки его ресурсного потенциала и принятия решений по перспективным направлениям развития рудника.

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