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Социум

Дождь с грозой ожидаются на западе Казахстана 15 августа

Также синоптики прогнозируют шквальный ветер.
Дана Рахметова
Дождь с грозой ожидаются на западе Казахстана 15 августа
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 15 августа в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +12. 

Туман и 27 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. 

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В Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь с грозой, град, шквальный ветер. Днем +25 градусов, ночью +15.

Дождь с грозойй ожидаются и в Мангыстауской области. Температура воздуха днем составит +31 градус, ночью +21.

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