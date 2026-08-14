Новый футбольный стадион по стандартам УЕФА построят в Уральске

Спортивный объект будет рассчитан на 12 тысяч мест.

В микрорайоне Акжайык Уральска планируется строительство нового футбольного стадиона. Арена будет рассчитана на 12 тысяч зрителей.

Проект разработан с учетом стандартов Казахстанской Премьер-лиги и международной федерации UEFA. Это позволит проводить в Уральске не только матчи Премьер-лиги, но и крупные состязания республиканского и международного уровней.

Особый акцент в проекте сделан на архитектуру и современные технологические решения. Одной из главных фишек арены станет динамический медиафасад для трансляции видеороликов, информационного и рекламного контента.

Также на территории комплекса появится специальная торговая зона, где болельщики смогут приобрести атрибутику и сувенирную продукцию футбольного клуба "Жайық".

В акимате отмечают, что новая арена должна стать новым архитектурным символом Уральска и дать импульс развитию спортивной инфраструктуры региона. Учитывая географическое положение города на стыке Европы и Азии, объект в перспективе сможет принимать иностранные команды и тысячи болельщиков.