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Социум

Новый футбольный стадион по стандартам УЕФА построят в Уральске

Спортивный объект будет рассчитан на 12 тысяч мест.
Арайлым Усербаева
Новый футбольный стадион по стандартам УЕФА построят в Уральске
Стопкадр с видео управления строительства ЗКО

В микрорайоне Акжайык Уральска планируется строительство нового футбольного стадиона. Арена будет рассчитана на 12 тысяч зрителей.

Проект разработан с учетом стандартов Казахстанской Премьер-лиги и международной федерации UEFA. Это позволит проводить в Уральске не только матчи Премьер-лиги, но и крупные состязания республиканского и международного уровней.

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Особый акцент в проекте сделан на архитектуру и современные технологические решения. Одной из главных фишек арены станет динамический медиафасад для трансляции видеороликов, информационного и рекламного контента.

Также на территории комплекса появится специальная торговая зона, где болельщики смогут приобрести атрибутику и сувенирную продукцию футбольного клуба "Жайық".

В акимате отмечают, что новая арена должна стать новым архитектурным символом Уральска и дать импульс развитию спортивной инфраструктуры региона. Учитывая географическое положение города на стыке Европы и Азии, объект в перспективе сможет принимать иностранные команды и тысячи болельщиков.

стадион

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