Пешком через границу и 2000 км на такси: на что пошла иностранка ради работы в Атырау

Настоящее "роуд-муви" совершила нелегалка с пятилетним запретом на въезд в Казахстан: под покровом ночи она пешком перешла границу со стороны Кыргызстана, добралась до Алматы, а оттуда на такси махнула через полстраны в Атырау — и всё это, чтобы снова выйти на смену в маленьком пригородном магазине.

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan, 40-летняя гражданка Узбекистана работала там продавцом без трудового договора за 5 тысяч тенге в день.

Карьеру у прилавка прервала полиция: регистрация оказалась просроченной. Женщину выдворили из Казахстана и на пять лет закрыли ей дорогу обратно. Но уже через пару недель упорная продавщица нашла в Бишкеке посредника, который согласился помочь с возвращением. Цена вопроса - 1,5 млн сумов, или около 60 тысяч тенге.

Ночью женщина пешком перешла казахстанскую границу и оказалась в Карасайском районе Алматинской области. Дальше маршрут стал проще: она добралась до Алматы, доехала до рынка "Алтын Орда" и там наняла такси до Атырау. После такого марш-броска женщина вернулась в тот же магазинчик и снова встала за прилавок, уверив хозяйку, что с документами теперь всё в порядке. Та поверила.

Не прошло и полугода, как полиция снова нагрянула в тот же магазин. И снова обнаружила за прилавком ту же продавщицу. На этот раз одним выдворением история не ограничилась: ночной пеший переход границы обернулся уголовным делом.

Суд № 2 Атырау назначил женщине два года ограничения свободы и снова постановил выдворить её из Казахстана на пять лет. Два года ограничения свободы списала амнистия, а пятилетний запрет остался.