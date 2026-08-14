Казахстанцы могут оформить согласие на кремацию через eGov

На портале "Электронного правительства" закрепили новую государственную услугу. Раньше для этого требовалось нотариально заверенное заявление.

На портале eGov.kz стала доступна госуслуга "Регистрация прижизненного волеизъявления на кремацию". Теперь любой совершеннолетний гражданин Казахстана может официально зафиксировать свое решение онлайн и бесплатно.

Процедура занимает около 15 минут:

Авторизоваться на портале eGov.kz.

Найти услугу в разделе «Здравоохранение» (или «Рождение, брак и семья»).

Заполнить электронное заявление, указав тип действия — регистрация согласия либо его отзыв (если решение изменилось).

Подписать заявку с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.

Уведомление о регистрации появится в личном кабинете.

Согласно законодательству Казахстана, проведением кремации не могут распоряжаться родственники - процедура возможна исключительно при наличии прижизненного волеизъявления самого человека. Желание семьи или устные просьбы усопшего юридической силы для крематория не имеют.

Раньше оформлять такой документ приходилось через нотариуса. Появление цифровой услуги на eGov существенно упростило этот процесс. При этом кремация несовершеннолетних в Казахстане запрещена.

В конце апреля 2026 года в Алматы начал работу первый в Казахстане и Центральной Азии крематорий. Стоимость самой процедуры кремации составляет 240 тысяч тенге (без учета гроба, урны и подготовки тела). По закону РК, развеивать прах после процедуры запрещено - его разрешается только захоранивать в земле или в колумбарии.