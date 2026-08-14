Стримерша из Алматы спровоцировала скандал высказываниями о западе Казахстана

Девушка за один эфир успела задеть едва ли не всё, чем живёт и гордится Западный Казахстан.

Как сообщает Telegram-канал Halyqstan под ударом высказываний стримерши оказались представители рода Адай и жители Жанаозена. Сначала девушка высмеяла речь западных казахов, заявив, что местный диалект якобы портит казахский язык. Затем стримерша затронула традицию "сәлем салу", сравнив поклон невестки перед старшими с попрошайничеством.

Не обошла девушка и жителей Жанаозена. В эфире прозвучало заявление о том, что выходцев из города могут избить в Алматы, если те туда приедут.

Досталось и нефтяникам, которые записывают коллективные обращения и требуют равных с иностранными специалистами условий труда и оплаты. По словам стримерши, работники нефтяных компаний не должны адресовать подобные требования государству.

Кроме того, девушка возложила на жанаозенцев ответственность за события Қаңтара.

Эфир вызвал волну возмущения. Пользователи требуют публичных извинений перед жителями Западного Казахстана, представителями рода Адай и Жанаозена, чьи язык, традиции и трудовая история стали мишенью для оскорбительных высказываний.

Редакция "МГ" направила запрос в департамент полиции Мангистауской области. Ответ будет опубликован дополнительно.