8-летняя девочка погибла, упав в септик в Уральске

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 10 августа. Девочка 2018 года рождения упала в септик, который находился на территории частного жилого дома.
Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось - ребенок скончался, не приходя в сознание.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
- По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.
Другую инпформацию по делу в интересах следствия разглашать не стали.