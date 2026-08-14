8-летняя девочка погибла, упав в септик в Уральске

Девочка упала в септик во дворе частного дома.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 10 августа. Девочка 2018 года рождения упала в септик, который находился на территории частного жилого дома.

Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось - ребенок скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

- По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Другую инпформацию по делу в интересах следствия разглашать не стали.